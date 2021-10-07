استعدادات عالية للامم المتحدة لمراقبة الانتخابات

وسيشهد العراق في العاشر من شهر تشرين الأول الحالي انتخابات مبكرة في عموم المحافظات لاختيار مجلس نواب جديد.ويشلرك نحو 900 فرد من الخبراء وموظفي الدعم الدوليين والمحليين يساهمون في الجهود الانتخابية على مستوى البلاد.وكان نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، تفقد، حماية المراقبين الدوليين.يشار الى أن قادة أمنيين قد أكدو لـ السومرية نيوز في وقت سابق، أن "كافة قطعات وزارة الداخلية على استعداد تام لتأمين المراكز الانتخابية، وقوات الرد السريع والاستخبارات والأمن وجميع الأصناف ضمن الواجب، هي مستعدة لتوفير كامل الحماية لسير العملية الانتخابية".