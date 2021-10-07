الصدر يغرد بشأن التصويت الخاص

وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، القوات الامنية بانهم اول العاشقين للتغيير والاصلاح،من اجل عودة هبيتهم وقوتهم.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر" تابعتها السومرية نيوز، "غدا هو يوم التصويت الخاص للاخوة من قواتنا الامنية البطلة والذين هم اول العاشقين للتغيير والاصلاح لتعود هبيتهم وقوتهم".



واضاف "وللمعتقلين في السجونوالنازحين في ارجاء العراق بسبب الارهاب والظلم والسياسات الرعناء الراغبين في تغيير واقعهم المرير والخروج من الفساد الى ساحة الاصلاح والعزة والامان، فحياهم الله جميعا،سائلا العلي القدير ان يوفقهم لاصلاح العراق وانقاذه".