الخلية تصدر بياناً بشأن توافد الأجهزة الأمنية على مراكز الاقتراع (صور)

أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، بياناً بشأن توافد الأجهزة الأمنية على مراكز الاقتراع.

وقالت الخلية في البيان الذي ورد للسومرية نيوز، انه "منذ الساعة الأولى لليوم الثامن من تشرين الأول، ابطال الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها يتوافدون بكثافة على مراكز الاقتراع للمشاركة الفعالة في التصويت الخاص بالقوات الأمنية، وسط تنظيم مهني عالي المستوى في هذا العرس الانتخابي في جميع محافظات العراق".

وانطلقت قبل قليل، عملية التصويت الخاص، حيث سيدلي فيها مليوناً و196 ألفاً و453 ناخباً من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم، قبل يومين من انطلاق عملية التصويت العام.