هل سيمدد التصويت الخاص؟.. مفوضية الانتخابات تجيب

وقالت الغلاي في حديث لـ السومرية، إن "المفوضية لديها لجان فنية متخصصة من وزارة العلوم والتكنولوجية؛ لمعالجة أي خلل طارئ"، مشيرة إلى أن "المفوضية بانتظار انتهاء عملية الاقتراع الخاص لاستلام الشكاوى المقامة ضد المرشحين او تلك المسجلة عن الاعطال".وأضافت، أن "نتائج الانتخابات ستعلن بعد 24 ساعة من نهاية الاقتراع العام"، مبينة أنه "سيتم معرفة عدد المشاركين في الانتخابات الخاصة بعد غلق مراكز الاقتراع".