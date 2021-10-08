بالصور.. فرز الأصوات في قلب بغداد

تنشر السومرية نيوز، صوراً لعملية فرز الأصوات داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

واغلقت صناديق الاقتراع للتصويت الخاص الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، بعد أن بدأت عملية الاقتراع السابعة صباحاً في بغداد وعموم المحافظات.

تصوير: علي جاسم