بابتسامة واصرار.. مسنو العراق يواصلون الأدلاء باصواتهم (صور)

وشهدت مدينة الصدر، توافد العديد من الرجال والنساء من كبار السن على مراكز الاقتراع بابتسامة وأصرار على تغيير الواقع العراقي.



وقال مراسلنا في بغداد: إن أعدادا كبيرة من الناخبين بدأت بالزحف نحو صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم وسط انتشار مكثف للقوات الأمنية.



وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

الصور بعدسة المبدع علي جاسم: