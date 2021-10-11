ائتلاف الوطنية: العزوف الجماهيري اثبت فشل النظام السياسي

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
قمة بغداد
للنساء فقط
منوعات
البابا في العراق
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
الشمري: الانتخابات الحالية الوحيدة التي جرت دون حظر تجوال
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ائتلاف الوطنية: العزوف الجماهيري اثبت فشل النظام السياسي

انتخابات 2021

2021-10-11 | 06:27
ائتلاف الوطنية: العزوف الجماهيري اثبت فشل النظام السياسي
2,561 مشاهدة

اعتبر ائتلاف الوطنية، اليوم الاثنين، العزوف الجماهيري للانتخابات البرلمانية دليل على "فشل النظام السياسي" في العراق.

وذكر الائتلاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "لطالما حذرنا من تكرار الانتكاسات المستمرة لمفوضية الانتخابات وانعكاساتها السلبية على نسبة المشاركة، وطالبنا مراراً وتكراراً الحكومة والمفوضية الحاليتين بتهيئة الاجواء المناسبة لإجراء العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة وبما يسهل الية الانتخاب للمواطن الكريم"، مستدركا "الا ان البعض مع الاسف كان في كل مرة يصم اذنيه ويغمض عينيه حتى حدثت الكارثة اليوم وامام انظار العالم".

واضاف، ان ع"دم الانتباه لحساسية ملف الاجهزة البايومترية الانتخابية، وعدم التعاقد مع شركات مختصة ورصينة لتزويدها كان ابرز ماحذرنا منه وطالبنا به سابقاً، كشف سوء التخطيط لهذه العملية بعد ان اصاب العطل الاجهزة ليتسبب بزيادة عزوف الناخبين الكرام وعدم تمكنهم من المشاركة في العملية الانتخابية وهو ما يبرر النسبة (المخزية) التي خرجت بها على العكس مما تطبل له السلطة ويعكس انعدام ثقة المواطن بالمنظومة السياسية برمتها على خلفية الخراب الذي تسببت به طيلة السنوات السابقة" .

واشار الى ان "ما شهدته مراكز الاقتراع فضلاً عن نسبة المشاركة المتدنية يعكس بشكل واضح موقف الجماهير من العملية السياسية والحال المأساوي الذي وصلت اليه رغم كل دعوات التصحيح والتحذير من الانحراف التي اطلقناها، ويؤكد بما لا يقبل الشك فشلاً ذريعا للعملية الديمقراطية في البلد والتي ستكرس ذات النهج السابق وتهيء الاجواء مرة اخرى لانتفاضة جماهيرية سلمية ثانية تطيح بالنظام الحاكم برمّته".

انتخابات 2021

محليات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
اعلان
آخر الاخبار
12:31 | 2021-10-11 12:31
12:27 | 2021-10-11 12:27
12:23 | 2021-10-11 12:23
المزيد
نتائج الإنتخابات
اعلان
السومرية تنشر نتائج الاقتراع في (11) محافظة عراقية
40.28%
10:28 | 2021-10-11
السومرية تنشر نتائج الاقتراع في (11) محافظة عراقية
10:28 | 2021-10-11
نتائج الانتخابات في العاصمة بغداد
17.44%
11:00 | 2021-10-11
نتائج الانتخابات في العاصمة بغداد
11:00 | 2021-10-11
المفوضية تحدد موعد إعلان نتائج ونسبة المشاركة في الانتخابات
14.29%
12:20 | 2021-10-10
المفوضية تحدد موعد إعلان نتائج ونسبة المشاركة في الانتخابات
12:20 | 2021-10-10
نتائج الانتخابات في محافظة كربلاء
10.21%
08:28 | 2021-10-11
نتائج الانتخابات في محافظة كربلاء
08:28 | 2021-10-11
تقرير المنتصف.. نسبة التصويت في الاقتراع لكل محافظة (وثيقة)
9.14%
09:00 | 2021-10-10
تقرير المنتصف.. نسبة التصويت في الاقتراع لكل محافظة (وثيقة)
09:00 | 2021-10-10
السومرية تنشر نتائج الانتخابات لمحافظة النجف
8.64%
08:36 | 2021-10-11
السومرية تنشر نتائج الانتخابات لمحافظة النجف
08:36 | 2021-10-11
المزيد
كثيف
كثيف
غير كاف
غير كاف
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.