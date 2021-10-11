ائتلاف الوطنية: العزوف الجماهيري اثبت فشل النظام السياسي

وذكر الائتلاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "لطالما حذرنا من تكرار الانتكاسات المستمرة لمفوضية الانتخابات وانعكاساتها السلبية على نسبة المشاركة، وطالبنا مراراً وتكراراً الحكومة والمفوضية الحاليتين بتهيئة الاجواء المناسبة لإجراء العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة وبما يسهل الية الانتخاب للمواطن الكريم"، مستدركا "الا ان البعض مع الاسف كان في كل مرة يصم اذنيه ويغمض عينيه حتى حدثت الكارثة اليوم وامام انظار العالم".واضاف، ان ع"دم الانتباه لحساسية ملف الاجهزة البايومترية الانتخابية، وعدم التعاقد مع شركات مختصة ورصينة لتزويدها كان ابرز ماحذرنا منه وطالبنا به سابقاً، كشف سوء التخطيط لهذه العملية بعد ان اصاب العطل الاجهزة ليتسبب بزيادة عزوف الناخبين الكرام وعدم تمكنهم من المشاركة في العملية الانتخابية وهو ما يبرر النسبة (المخزية) التي خرجت بها على العكس مما تطبل له السلطة ويعكس انعدام ثقة المواطن بالمنظومة السياسية برمتها على خلفية الخراب الذي تسببت به طيلة السنوات السابقة" .واشار الى ان "ما شهدته مراكز الاقتراع فضلاً عن نسبة المشاركة المتدنية يعكس بشكل واضح موقف الجماهير من العملية السياسية والحال المأساوي الذي وصلت اليه رغم كل دعوات التصحيح والتحذير من الانحراف التي اطلقناها، ويؤكد بما لا يقبل الشك فشلاً ذريعا للعملية الديمقراطية في البلد والتي ستكرس ذات النهج السابق وتهيء الاجواء مرة اخرى لانتفاضة جماهيرية سلمية ثانية تطيح بالنظام الحاكم برمّته".