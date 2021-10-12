المفوضية تحدد موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية

وقال عدنان في مؤتمر صحافي، بثته قناة السومرية، إن "النتائج النهائية للانتخابات ستعلن بعد حسم الطعون والمصادقة عليها من قبل مجلس القضاء الأعلى".وأضاف، أن "3100 محطة سيتم فرزها يدويا في المركز الوطني ببغداد"، مبيناً أن "المحطات التي سيتم فرزها تمثل 60 ألف صوت موزعة على جميع المحافظات".ونوه عدنان، إلى أن "النتائج الأولية ليست نهائية، وأعلنت وفقاً لما ظهر في جهاز تسريع النتائج".ودعا رئيس مجلس المفوضين، من يعد النتائج غير منسجمة مع أصواته إلى "تقديم الطعن".