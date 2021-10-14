المفوضية تحدد موعد استكمال عد وفرز ما تبقى من المحطات

أعلنت مفوضية الانتخابات، الخميس، أنها ستكمل عد وفرز ما تبقى من المحطات خلال اليومين المقبلين.



وقالت المفوضية بحسب وكالة الانباء العراقية، "غير مسؤولين عن ما أعلن من نتائج وعدد مقاعد الكتل وسنكمل عد وفرز ما تبقى من المحطات خلال اليومين المقبلين".



وأضافت أنه "بعد إعلان النتائج بدأت هجمة قوية على المفوضية ليس فيها أي أدلة أو وثائق دقيقة"، مشيرة الى أن "التواريخ المتأخرة حدثت مع عدد محدود من أجهزة الاقتراع".

وأعلنت مفوضية الانتخابات الاثنين الماضي، النتائج الاولية للانتخابات المبكرة التي جرت في عموم العراق الاحد 10 تشرين الاول الحالي.



