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أحداث سياسية وأمنية شهدها العالم في مثل هذا اليوم..
2021-01-11 | 09:23
269 مشاهدة
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أبرز ما حدث في هذا اليوم 11 كانون الثاني، تشاهدونه في الفيديو المرفق أدناه.
1922 - أول محاولة ناجحة لمعالجة مرضى السكري بعقار الإنسولين.
1942 - القوات اليابانية تسيطر على مدينة كوالالمبور الماليزية.
1946 - أنور خوجة ينهي الملكية في ألبانيا ويعلن قيام الجمهورية الشعبية برئاسته.
1972 - باكستان الشرقية تغير اسمها إلى بنغلاديش.
1992 - الشاذلي بن جديد يترك السلطة ويتخلى عن رئاسة الجزائر.
2012 - اغتيال مصطفى أحمدي روشن عالم نووي إيراني وأستاذ جامعة بواسطة قنبلة ألصقت بسیارته بالعاصمة طهران.
2020 - تولية هيثم بن طارق آل سعيد منصب سلطان عمان الجديد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
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