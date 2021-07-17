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بالفيديو: ارتفاع ملحوظ في عدد إصابات "كورونا" في العراق.. ماذا عن الوفيات؟
2021-07-17 | 14:47
66 مشاهدة
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وفي الموقف الوبائي.. سجلت وزارة الصحة والبيئة ثمانية الاف ومئة وتسعة واربعين اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، الف وثلاثمئة وخمس وعشرون منها في بغداد الرصافة، وثمانمئة وخمس وسبعون في الكرخ، ومئة واحدى عشرة اصابة في مدينة الطب، وتسعمئة واثنتان واربعون في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل سبعة الاف وتسعمئة حالة شفاء، وثمان وثلاثين وفاة.
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