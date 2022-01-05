بالفيديو: الموقف الوبائي في العراق.. إصابات كورونا تعاود الارتفاع

وقالت الوزارة إنها "سجلت 516 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 320 حالة للشفاء، و9 وفيات بالفيروس".وأشارت إلى تلقي 58795 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.