عدوى التوتر… عندما تصبح مشاعر الآخرين مصدر خطر!

فهو لا يصيبنا فقط من ضغوط الحياة،بل قد ينتقل إلينا من الآخرين كما تنتقل العدوى!80% من الأشخاص يعانون من التوتر يوميًا، وفق الإحصاءاتلكن الأخطر، هو أن التوتر مُعدٍ!من شخص لآخر كما تنتقل الجراثيم!ويزداد انتشاره مع ضغوط الأزمات الاقتصادية،وتأثير التي تضخم كل ما هو سلبي!التوتر استجابة طبيعية لحماية الانسانلكن عند استمراره، يصبح مدمّرًا:يرفع الضغط، يضعف المناعة،ويؤدي لأمراض مثل والقلق.ينتقل التوتر من خلال تعابير الوجه،وضعية الجسد، ونبرة الصوت!الحل يبدأ من:• بناء علاقات صحية• الحد من التعامل مع الأشخاص السلبيين• التراجع حين الشعور بالإرهاق• الابتعاد عن المقارنات والانشغال بالآخرين• التركيز على الأنشطة المفضلة• تجنب الانخراط في المشكلات غير الضروريةمن خلال وعيك، تواصلك الصحي، وحدودك النفسية،يمكنك أن تحصّن نفسك منه...