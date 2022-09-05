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ستُدهشك بأهميتها الصحية.. فوائد الليمون الأسود للنساء

للنساء فقط

2022-09-05 | 06:25
ستُدهشك بأهميتها الصحية.. فوائد الليمون الأسود للنساء
1,428 مشاهدة

فوائد الليمون الأسود أو اللومي، رائعة للصحة، خصوصاً لتقوية جهاز المناعة وحماية عضلة القلب.. يستعمل الليمون الأسود لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق، خصوصاً الأرز باللحم أو الدجاج، ويمتلك فوائد صحية هامّة جداً، بفضل احتوائه على عدد كبير من المعادن والفيتامينات.

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، تطلعك في الآتي على فوائد الليمون الأسود للنساء، في الموضوع الآتي:

فوائد الليمون الأسود في حرق الدهون
يعمل الليمون الأسود على حرق الدهون في الجسم، ولاسيما دهون في البطن، وقد أكدت بعض الأبحاث العلمية على أنّ الليمون الأسود يساهم في حرق الدهون والسعرات الحرارية في الجسم، وفي البطن تحديداً، لذلك على الراغبين في التخلص من دهون البطن، بتناول شاي الليمون الأسود بوتيرة يومية.

فوائد الليمون الأسود في تعزيز مناعة الجسم
بفضل احتواء الليمون الأسود على مواد مضادّة للفيروسات والبكتيريا، فهو بذلك يساعد على تعزيز مناعة الجسم، وبالتالي الوقاية من أمراض عديدة.

فوائد الليمون الأسود في حماية القلب
يُعتبر الليمون الأسود أحد العلاجات الخافضة لارتفاع ضغط الدم، كونه يجعل الأوعية الدموية مسترخية، مما يخفّض مستوى ضغط الدم المرتفع.
ويملك الليمون الأسود القدرة على تنظيم ضربات القلب، ويلعب دوراً فاعلاً في تقوية عضلة القلب.
فوائد الليمون الأسود في طرد السموم.
يساهم تناول الليمون الأسود في التخلص من سموم وفضلات الجسم، عبر مساهمته في إدرار البول.


فوائد الليمون الأسود في الوقاية من الأمراض السرطانية
يملك الليمون الأسود خاصية مقاومة الأمراض السرطانية، ويحتوي الليمون الأسود على مركّبات تحمي الخلايا، وتحافظ على عملية انقسامها الطبيعية، كما ويحتوي على مواد مضادّة للأكسدة تقي الجسم من الجذور الحرّة المسببة للأمراض.

فوائد الليمون الأسود للجهاز الهضمي
يساهم شرب شاي الليمون الأسود في تحفيز عملية الهضم، يقي من حدوث الغازات، والنفخة، ويعالج الإسهال ويحدّ من مضاعفاته على الجسم، مثل: التعب والإنهاك.

فوائد الليمون الأسود لمرضى السكري
تؤكد بعض الأبحاث العلمية على أن الليمون الأسود قد يعمل على تخفيض مؤشر نسبة السكر في الدم من الأطعمة الأخرى المتناولة، مما يجعله مفيداً لمرضى السكري، كونه يعدّل مستوى السكر في الدم؛ وخصوصاً بفضل الألياف القابلة للذوبان التي يحتويها، وفيتامين سي c.
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