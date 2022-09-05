ستُدهشك بأهميتها الصحية.. فوائد الليمون الأسود للنساء

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، تطلعك في الآتي على فوائد الليمون الأسود للنساء، في الموضوع الآتي:فوائد الليمون الأسود في حرق الدهونيعمل الليمون الأسود على حرق الدهون في الجسم، ولاسيما دهون في البطن، وقد أكدت بعض الأبحاث العلمية على أنّ الليمون الأسود يساهم في حرق الدهون والسعرات الحرارية في الجسم، وفي البطن تحديداً، لذلك على الراغبين في التخلص من دهون البطن، بتناول شاي الليمون الأسود بوتيرة يومية.فوائد الليمون الأسود في تعزيز مناعة الجسمبفضل احتواء الليمون الأسود على مواد مضادّة للفيروسات والبكتيريا، فهو بذلك يساعد على تعزيز مناعة الجسم، وبالتالي الوقاية من أمراض عديدة.فوائد الليمون الأسود في حماية القلبيُعتبر الليمون الأسود أحد العلاجات الخافضة لارتفاع ضغط الدم، كونه يجعل الأوعية الدموية مسترخية، مما يخفّض مستوى ضغط الدم المرتفع.ويملك الليمون الأسود القدرة على تنظيم ضربات القلب، ويلعب دوراً فاعلاً في تقوية عضلة القلب.فوائد الليمون الأسود في طرد السموم.يساهم تناول الليمون الأسود في التخلص من سموم وفضلات الجسم، عبر مساهمته في إدرار البول.فوائد الليمون الأسود في الوقاية من الأمراض السرطانيةيملك الليمون الأسود خاصية مقاومة الأمراض السرطانية، ويحتوي الليمون الأسود على مركّبات تحمي الخلايا، وتحافظ على عملية انقسامها الطبيعية، كما ويحتوي على مواد مضادّة للأكسدة تقي الجسم من الجذور الحرّة المسببة للأمراض.فوائد الليمون الأسود للجهاز الهضمييساهم شرب شاي الليمون الأسود في تحفيز عملية الهضم، يقي من حدوث الغازات، والنفخة، ويعالج الإسهال ويحدّ من مضاعفاته على الجسم، مثل: التعب والإنهاك.فوائد الليمون الأسود لمرضى السكريتؤكد بعض الأبحاث العلمية على أن الليمون الأسود قد يعمل على تخفيض مؤشر نسبة السكر في الدم من الأطعمة الأخرى المتناولة، مما يجعله مفيداً لمرضى السكري، كونه يعدّل مستوى السكر في الدم؛ وخصوصاً بفضل الألياف القابلة للذوبان التي يحتويها، وفيتامين سي c.