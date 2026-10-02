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ماسكات طبيعية للعناية بالبشرة في الخريف Publishing Date * Set Now

للنساء فقط

2026-10-02 | 12:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ماسكات طبيعية للعناية بالبشرة في الخريف Publishing Date * Set Now
23 شوهد

لقد انقضى فصل الصيف، وبدأ بريق بشرتكِ المكتسب من أشعة الشمس يتلاشى تدريجيًا. ومع تغيّرات الطقس، حان الوقت لاعتماد روتين عناية بالبشرة يرتكز على مكونات خريفية تساعدها على الحفاظ على صحتها ونضارتها وسط تقلّبات درجات الحرارة.

ماسكات طبيعية ترطّب البشرة في الخريف

ترتكز ماسكات الوجه في الخريف على مكونات موسمية مرطبة، مثل اليقطين والعسل والشوفان، التي تساعد على معالجة آثار الجفاف. كما تتميز بغناها بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية، مثل فيتاميني A وE. ففي الخريف، قد تصبح البشرة أكثر حساسية وعرضة لظهور البثور والاحمرار، لذلك تسهم هذه الماسكات في ترطيبها وتعزيز نضارتها.
لذلك، نقدّم لكِ مجموعة من الأقنعة الطبيعية التي تمنح بشرتكِ مزيدًا من العناية في الخريف، وتعزز نضارتها وصفاءها.

قناع اليقطين والعسل
يُعدّ اليقطين من أبرز الخضراوات الخريفية الغنية بالفيتامينات، ويدخل أيضًا في تركيبة الأقنعة التي تساعد على محاربة الجفاف والبهتان. ويتميز بغناه بفيتاميني A وE ومضادات الأكسدة التي تعزز نضارة البشرة. اخلطي ملعقتين من اليقطين المطهو مع ملعقة من العسل الطبيعي، وامزجيهما جيدًا للحصول على قوام ناعم. ضعي القناع على وجهكِ لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر لتستعيد بشرتكِ نعومتها وإشراقتها.

قناع الموز والشوفان
إذا كانت بشرتكِ حساسة وتعانين من التقشّر بسبب انخفاض درجات الحرارة، فقد يناسبكِ قناع الموز والشوفان في الخريف. اخلطي ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون مع موزة ناضجة وملعقة من العسل. امزجي المكونات جيدًا، ووزّعي الخليط على وجهكِ لمدة ربع ساعة، ثم اغسليه بالماء الفاتر لتحصلي على بشرة ناعمة ومرطبة.

قناع القهوة والزبادي

تدخل القهوة في تركيبة العديد من أقنعة الوجه الخريفية؛ إذ يعمل قناع القهوة والزبادي كمقشّر يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة بلطف وترطيب البشرة. اخلطي ملعقتين من القهوة المطحونة مع ملعقة من الزبادي، وامزجي المكونات جيدًا. اتركي القناع على وجهكِ لمدة عشر دقائق، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

قناع الرمان والشوفان

بما أن الرمان من الفواكه المميزة في فصل الخريف، يساعد قناع الرمان على محاربة علامات الشيخوخة، بفضل غناه بمضادات الأكسدة التي تدعم إنتاج الكولاجين وتحمي البشرة من الجفاف. اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الرمان مع ملعقة من الشوفان، وامزجي المكونات جيدًا، ثم ضعي القناع على وجهكِ لمدة نصف ساعة. كرّري استخدامه مرة كل أسبوعين للحصول على بشرة أكثر نقاءً وصفاءً.

قناع الافوكادو والكاكاو
يتميّز الأفوكادو بغناه بالأحماض الدهنية وفيتامين E، فيما يساعد قناع الأفوكادو والكاكاو على ترطيب البشرة في الخريف. اهرسي حبة أفوكادو ناضجة مع ملعقة من الكاكاو، ويمكنكِ إضافة ملعقة من العسل. امزجي المكونات جيدًا، ووزّعي القناع على وجهكِ لمدة نصف ساعة لتعزيز نعومة البشرة ونضارتها.
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