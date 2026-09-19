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العودة إلى المدرسة بلا عدوى.. نصائح لحماية طفلك

للنساء فقط

2026-09-19 | 01:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العودة إلى المدرسة بلا عدوى.. نصائح لحماية طفلك
45 شوهد

تُعتبر المدرسة من أكثر الأماكن الخصبة لانتشار الأمراض المعدية بين الأطفال؛ نتيجة التفاعل اليومي المباشر بينهم، إلى جانب وجودهم في مساحات مشتركة واستخدام بعض الأدوات والمرافق نفسها.

ولأن صحة الطفل هي الركيزة الأساسية لنموه البدني واستقراره الأكاديمي، فإن الوقاية من الفيروسات والبكتيريا تتطلب تطبيق إجراءات وقائية مبسطة وفعالة تضمن له بيئة تعليمية آمنة.
إليكِ أبرز النصائح التي تساعد على حماية الأطفال من العدوى في المدرسة وفق موقع Johns Hopkins Medicine:
1- غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون
غسل اليدين بالماء والصابون من أهم الطرق للحد من انتشار الجراثيم. علّمي طفلكِ غسل يديه لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل تناول الطعام، وبعد استخدام الحمام، وبعد العطس أو السعال.

وفي حال عدم توفر الماء والصابون، ويمكن استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على نسبة كحول مناسبة.

2- الالتزام باللقاحات والتطعيمات
تشكل التطعيمات خط الدفاع الأول لحماية الطفل من الأمراض الفيروسية والبكتيرية الخطيرة، مثل الإنفلونزا الموسمية وداء اللقاحات المعتادة.

ولذلك ينصح بالتأكد من اكتمال جدول التطعيمات الأساسية للطفل وتحديثها سنوياً بحسب توصيات الجهات الصحية، مما يقلل من فرص الإصابة أو حدوث مضاعفات حادة في حال التعرض للعدوى.

3- تعليم ممارسات النظافة عند السعال والعطس
يجب تدريب الأطفال على تغطية الفم والأنف باستخدام منديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم التخلص منه فورا في سلة المهملات وغسل اليدين.

وفي حال عدم توفر منديل، يفضل العطس في انحناء الكوع وليس في الكفين، وذلك لمنع نقل الجراثيم إلى الأسطح والأدوات المدرسية التي يلمسها الآخرون.

4- تجنب لمس الوجه والأدوات الشخصية للآخرين
يمكن لبعض الجراثيم أن تدخل الجسم عبر العينين والأنف والفم، لذلك من المهم تعليم الطفل تجنب لمس وجهه بيدين غير نظيفتين، إضافة إلى عدم مشاركة الأغراض الشخصية مع زملائه، مثل زجاجات المياه، وأدوات الطعام، والأقلام، والمناشف للحفاظ على نطاق آمن يحميه من انتقال العوامل الفيروسية بشكل مباشر.

5- إبقاء الطفل المصاب في المنزل
عند ظهور أعراض مرضية على الطفل، مثل الحمى أو السعال الشديد أو القيء أو الإسهال، من الأفضل إبقاؤه في المنزل ومراقبة حالته.

وبالنسبة للحمى، توصي جهات صحية بإبقاء الطفل في المنزل حتى تمر 24 ساعة على الأقل من دون ارتفاع الحرارة ومن دون استخدام أدوية لخفضها، مع مراعاة تعليمات المدرسة ونوع المرض.

يساعد هذا الإجراء على تقليل احتمال نقل العدوى إلى زملائه، كما يمنح الطفل الوقت الكافي للراحة والتعافي.

تتطلب حماية الأطفال في المدارس الدعم الحقيقي من الأسرة والمؤسسة التعليمية لتطبيق الممارسات الصحية البسيطة. والالتزام بالوقاية اليومية يعزز صحة الطفل ويضمن استمرارية تحصيله العلمي في بيئة صحية وآمنة.


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