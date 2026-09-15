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تأثير الإجهاد على البشرة.. كيف ينعكس الضغط النفسي على مظهرك؟
منوعات
2026-09-15 | 06:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
39 شوهد
لا يقتصر تأثير الإجهاد والتوتر على الحالة النفسية والجسدية، بل قد يظهر أيضًا بشكل واضح على البشرة. فالفترات التي يمر فيها الإنسان بالضغط المستمر وقلة الراحة قد تترافق مع ظهور الحبوب، والجفاف، والبهتان، إضافة إلى تفاقم بعض المشكلات الجلدية الموجودة مسبقًا.
ويعود ذلك إلى أن البشرة تتأثر بالتغيرات الهرمونية والاستجابات التي تحدث في الجسم عند التعرض المستمر للإجهاد، ما قد ينعكس على توازنها ووظائفها الطبيعية.
كيف يؤثر الإجهاد على البشرة؟
عند التعرض للتوتر، يفرز الجسم هرمونات مرتبطة باستجابة الضغط، من بينها الكورتيزول. ويمكن لارتفاع هذه الهرمونات لفترات طويلة أن يؤثر في حاجز البشرة وإنتاج الدهون والاستجابة الالتهابية، الأمر الذي قد يؤدي إلى مجموعة من التغيرات الجلدية.
1. ظهور الحبوب وزيادة إفراز الدهون
يمكن أن يؤدي التوتر إلى زيادة نشاط الغدد الدهنية لدى بعض الأشخاص، ما يرفع كمية الزيوت على سطح البشرة، وقد يساهم في انسداد المسام وظهور الحبوب، خصوصًا لدى الأشخاص الذين لديهم قابلية مسبقة للإصابة بها.
2. جفاف البشرة وتهيجها
الإجهاد المستمر قد يؤثر في وظيفة الحاجز الواقي للبشرة، ما يجعلها أكثر عرضة لفقدان الماء والشعور بالجفاف أو الشد والتهيج. وقد تصبح البشرة أيضًا أكثر حساسية تجاه بعض مستحضرات العناية.
3. بهتان وفقدان النضارة
قلة النوم والإرهاق المصاحبان للتوتر قد ينعكسان على مظهر الوجه، فتبدو البشرة أكثر شحوبًا أو إرهاقًا وأقل نضارة. كما أن إهمال روتين العناية خلال الفترات المجهدة قد يزيد من وضوح هذه العلامات.
4. تفاقم بعض الأمراض الجلدية
قد يؤدي الإجهاد إلى زيادة حدة بعض المشكلات الجلدية لدى الأشخاص المصابين بها، مثل الأكزيما والصدفية والوردية، نتيجة تأثيره في الاستجابة المناعية والالتهابية للجسم.
5. ظهور علامات التعب والشيخوخة
لا يعني ذلك أن التوتر وحده يسبب الشيخوخة، لكن الإجهاد المزمن، إلى جانب قلة النوم والعادات غير الصحية المصاحبة له، قد يؤثر في صحة البشرة وقدرتها على الحفاظ على مظهرها الحيوي
مع مرور الوقت
.
هل يمكن تقليل تأثير الإجهاد على البشرة؟
العناية بالبشرة لا تتوقف عند استخدام الكريمات والسيرومات، إذ إن نمط الحياة يلعب دورًا مهمًا أيضًا. ومن المفيد التركيز على الحصول على نوم منتظم وكافٍ، وتناول غذاء متوازن، وشرب كمية مناسبة من الماء، وممارسة النشاط البدني، إلى جانب إيجاد طرق صحية للتعامل مع التوتر.
كما يُنصح بالحفاظ على روتين بسيط للعناية بالبشرة، يتضمن تنظيفها بلطف، وترطيبها بانتظام، واستخدام واقي الشمس خلال النهار.
متى تحتاج مشكلات البشرة إلى طبيب؟
إذا استمرت الحبوب أو الاحمرار أو الحكة أو الجفاف رغم تحسين نمط الحياة والعناية بالبشرة، أو إذا ظهرت الأعراض بشكل مفاجئ وشديد، فمن الأفضل استشارة طبيب الأمراض الجلدية لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.
المحرر
جنيفر فرحات
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