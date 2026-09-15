تأثير الإجهاد على البشرة.. كيف ينعكس الضغط النفسي على مظهرك؟

ويعود ذلك إلى أن البشرة تتأثر بالتغيرات الهرمونية والاستجابات التي تحدث في الجسم عند التعرض المستمر للإجهاد، ما قد ينعكس على توازنها ووظائفها الطبيعية.عند التعرض للتوتر، يفرز الجسم هرمونات مرتبطة باستجابة الضغط، من بينها الكورتيزول. ويمكن لارتفاع هذه الهرمونات لفترات طويلة أن يؤثر في حاجز البشرة وإنتاج الدهون والاستجابة الالتهابية، الأمر الذي قد يؤدي إلى مجموعة من التغيرات الجلدية.يمكن أن يؤدي التوتر إلى زيادة نشاط الغدد الدهنية لدى بعض الأشخاص، ما يرفع كمية الزيوت على سطح البشرة، وقد يساهم في انسداد المسام وظهور الحبوب، خصوصًا لدى الأشخاص الذين لديهم قابلية مسبقة للإصابة بها.الإجهاد المستمر قد يؤثر في وظيفة الحاجز الواقي للبشرة، ما يجعلها أكثر عرضة لفقدان الماء والشعور بالجفاف أو الشد والتهيج. وقد تصبح البشرة أيضًا أكثر حساسية تجاه بعض مستحضرات العناية.قلة النوم والإرهاق المصاحبان للتوتر قد ينعكسان على مظهر الوجه، فتبدو البشرة أكثر شحوبًا أو إرهاقًا وأقل نضارة. كما أن إهمال روتين العناية خلال الفترات المجهدة قد يزيد من وضوح هذه العلامات.قد يؤدي الإجهاد إلى زيادة حدة بعض المشكلات الجلدية لدى الأشخاص المصابين بها، مثل الأكزيما والصدفية والوردية، نتيجة تأثيره في الاستجابة المناعية والالتهابية للجسم.لا يعني ذلك أن التوتر وحده يسبب الشيخوخة، لكن الإجهاد المزمن، إلى جانب قلة النوم والعادات غير الصحية المصاحبة له، قد يؤثر في صحة البشرة وقدرتها على الحفاظ على مظهرها الحيوي .العناية بالبشرة لا تتوقف عند استخدام الكريمات والسيرومات، إذ إن نمط الحياة يلعب دورًا مهمًا أيضًا. ومن المفيد التركيز على الحصول على نوم منتظم وكافٍ، وتناول غذاء متوازن، وشرب كمية مناسبة من الماء، وممارسة النشاط البدني، إلى جانب إيجاد طرق صحية للتعامل مع التوتر.كما يُنصح بالحفاظ على روتين بسيط للعناية بالبشرة، يتضمن تنظيفها بلطف، وترطيبها بانتظام، واستخدام واقي الشمس خلال النهار.إذا استمرت الحبوب أو الاحمرار أو الحكة أو الجفاف رغم تحسين نمط الحياة والعناية بالبشرة، أو إذا ظهرت الأعراض بشكل مفاجئ وشديد، فمن الأفضل استشارة طبيب الأمراض الجلدية لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.