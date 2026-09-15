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دهون البطن العنيدة.. نصائح غذائية تساعدك على التخلص منها

منوعات

2026-09-15 | 05:19
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
دهون البطن العنيدة.. نصائح غذائية تساعدك على التخلص منها
247 شوهد

تُعد دهون البطن من أكثر أنواع الدهون التي يصعب التخلص منها، خصوصاً عندما تتراكم نتيجة الإفراط في تناول السعرات الحرارية، وقلة الحركة، واضطراب النوم أو اتباع نمط غذائي غني بالسكريات والدهون غير الصحية. ورغم عدم وجود طعام قادر على حرق دهون البطن وحدها، فإن تعديل النظام الغذائي يمكن أن يساعد على خفض الدهون في الجسم بشكل عام، وبالتالي تقليل محيط الخصر مع الوقت.

هل يمكن التخلص من دهون البطن فقط؟

لا يمكن للجسم حرق الدهون من منطقة محددة بناءً على نوع الطعام المتناول. ويحدث فقدان الدهون عادةً بصورة تدريجية من مختلف مناطق الجسم عند تحقيق عجز معتدل في السعرات الحرارية من خلال الغذاء والنشاط البدني.

لذلك، فإن الهدف الأفضل هو اتباع نظام غذائي متوازن يمكن الاستمرار عليه، بدلاً من الحميات القاسية أو الحرمان من الطعام.

نصائح تساعد على التحكم بالوزن وتقليل الدهون
1. ركّز على البروتين

يساعد البروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما يساهم في الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن. ويمكن الحصول عليه من البيض، والدجاج، والأسماك، واللحوم قليلة الدهون، واللبن والزبادي، والبقوليات.

2. أكثر من الألياف

الأطعمة الغنية بالألياف تساعد على زيادة الشبع وتحسين جودة النظام الغذائي. وتشمل مصادرها الخضروات، والفواكه الكاملة، والشوفان، والبقوليات، والحبوب الكاملة، والمكسرات والبذور بكميات معتدلة.

3. خفّف السكريات والمشروبات المحلّاة

الإكثار من المشروبات الغازية والعصائر المحلاة والمشروبات السكرية يضيف كمية كبيرة من السعرات من دون شعور كافٍ بالشبع. لذلك يُفضّل استبدالها بالماء أو المشروبات غير المحلاة.

4. اختر الكربوهيدرات بعناية

ليس من الضروري إلغاء الكربوهيدرات للتخلص من دهون البطن. الأفضل اختيار مصادر أقل معالجة وأكثر غنى بالألياف، مثل الشوفان، والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، والأرز البني، والبطاطا، مع الانتباه إلى حجم الحصة.

5. لا تهمل الدهون الصحية

الدهون جزء مهم من النظام الغذائي، لكن تناولها بكميات كبيرة قد يرفع إجمالي السعرات. ويمكن اختيار مصادر مثل زيت الزيتون، والأفوكادو، والمكسرات، والبذور والأسماك، مع الاعتدال في الكمية.

عادات غذائية قد تحدث فرقاً

إلى جانب اختيار الأطعمة، تلعب طريقة تناول الطعام دوراً مهماً. حاول تناول وجبات متوازنة تحتوي على مصدر بروتين وخضروات ومصدر مناسب من الكربوهيدرات، وتجنّب الأكل العشوائي المتكرر بين الوجبات.

كما أن الانتباه إلى أحجام الحصص يساعد على التحكم بالسعرات من دون الحاجة إلى منع الأطعمة المفضلة بشكل كامل.

ماذا عن الأطعمة والمشروبات التي تدّعي حرق دهون البطن؟

تنتشر وصفات كثيرة تتحدث عن الليمون، والزنجبيل، والقرفة أو مشروبات معينة باعتبارها قادرة على إذابة دهون البطن. لكن لا يوجد مشروب أو طعام يستطيع استهداف دهون البطن وحدها.

قد تكون بعض هذه المشروبات منخفضة السعرات أو تساعد على استبدال المشروبات السكرية، لكن فقدان الدهون يعتمد بصورة أساسية على إجمالي السعرات، وجودة النظام الغذائي، والنشاط البدني والاستمرارية.

النظام الغذائي وحده ليس العامل الوحيد. تساعد ممارسة النشاط البدني بانتظام، وخصوصاً تمارين المقاومة إلى جانب النشاط الهوائي، في تحسين تركيب الجسم ودعم فقدان الدهون.

كما أن الحصول على نوم كافٍ ومنتظم يساعد على دعم العادات الصحية وتنظيم الشهية، ما يجعل الالتزام بخطة إنقاص الوزن أسهل.
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