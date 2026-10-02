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لوريال باريس تحتفي بالجمال والثقة بالنفس من قلب أسبوع الموضة
فن وثقافة
2026-10-02 | 04:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
71 شوهد
ضمن حلقة جديدة من برنامج «لايف توك» على
قناة السومرية
، تناولت
حنين
أجواء عرض Le Défilé السنوي الذي نظمته
لوريال
باريس
في قلب العاصمة الفرنسية، بالتزامن مع أسبوع الموضة، مسلطةً الضوء على أبرز الإطلالات والوجوه العالمية والعربية التي شاركت في هذا الحدث.
ومن
باريس
، وتحديدًا من إحدى أجمل ساحات العاصمة الفرنسية، لم تكن الأضواء مسلطة على الأزياء فقط، بل امتدت للاحتفاء بالجمال والثقة بالنفس والتنوع، خلال العرض الذي أقيم يوم الاثنين 28 أيلول تحت شعار Express Your Worth، أي «عبّري عن قيمتك».
واختارت
لوريال
برج إيفل
المضيء ليكون خلفية للعرض، في مشهد جمع بين الموضة والجمال وأجواء باريس، ليبدو الحدث وكأنه لوحة سينمائية متكاملة.
وكعادتها، لم تكتفِ لوريال بعارضات الأزياء التقليديات، بل جمعت أسماء عالمية من مجالات السينما والموسيقى والرياضة والموضة، من بينها
كيندال جينر
وأيشواريا راي، إلى جانب عدد من سفيرات العلامة حول العالم.
وكان للحضور العربي نصيب بارز على منصة العرض، إذ خطفت النجمة المصرية
ياسمين صبري
الأنظار بإطلالة حمراء لافتة، ظهرت خلالها بفستان طويل مكشوف الكتفين، تميز بالدرابيه والفتحة الجانبية، ونسقته مع حذاء باللون نفسه ومجوهرات ناعمة.
كما حضرت النجمة
أسيل عمران
بإطلالة ذهبية لامعة من توقيع المصمم
إيلي صعب
، إلى جانب شعر ويفي ناعم ومكياج هادئ، لتضيف حضورًا عربيًا أنيقًا ومميزًا إلى الـRunway.
أما كيندال جينر، فاختارت فستانًا أسود شفافًا من تصميم Mugler، بينما تألقت
أيشواريا راي
بفستان مخملي أسود مزين بتفاصيل كريستالية، مع شعر بدرجة أحمر عنابي، في إطلالة درامية مستوحاة من أجواء الـCouture.
لكن المفاجأة الأكبر في العرض كانت ظهور النجمة العالمية
سيلين ديون
، التي لم تكن مجرد ضيفة، بل قدمت أداءً غنائيًا في ختام العرض، وسط حضور النجوم والعارضات، في واحدة من أبرز لحظات الأمسية.
وتأتي مشاركة سيلين ديون بطابع خاص، كونها سفيرة سابقة للوريال، ما جعل عودتها إلى أجواء عرض لوريال في باريس تضيف لمسة عاطفية واستثنائية إلى ختام الحدث.
وبحسب ما تناولته
حنين
في «لايف توك» على
السومرية
، فإن عرض Le Défilé لا يقتصر على تقديم الأزياء، بل يعكس توجهًا لدمج الموضة والجمال والتنوع والثقة بالنفس، من خلال حضور نساء من أعمار وخلفيات ومجالات مختلفة.
وهكذا، تحوّل عرض لوريال باريس إلى مساحة للاحتفاء بالجمال بمختلف أشكاله، وتمكين المرأة والتعبير عن الذات، ليختصر الحدث بثلاث كلمات: جمال، ثقة، وحضور.
ومن برج إيفل إلى الـRunway، أكدت لوريال مرة جديدة أن عالم الـBeauty والـFashion لم يعد يقتصر على الفساتين والمكياج، بل أصبح أيضًا مساحة للتعبير عن الشخصية والحضور وإيصال الرسائل.
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