لوريال باريس تحتفي بالجمال والثقة بالنفس من قلب أسبوع الموضة

ومن ، وتحديدًا من إحدى أجمل ساحات العاصمة الفرنسية، لم تكن الأضواء مسلطة على الأزياء فقط، بل امتدت للاحتفاء بالجمال والثقة بالنفس والتنوع، خلال العرض الذي أقيم يوم الاثنين 28 أيلول تحت شعار Express Your Worth، أي «عبّري عن قيمتك».واختارت المضيء ليكون خلفية للعرض، في مشهد جمع بين الموضة والجمال وأجواء باريس، ليبدو الحدث وكأنه لوحة سينمائية متكاملة.وكعادتها، لم تكتفِ لوريال بعارضات الأزياء التقليديات، بل جمعت أسماء عالمية من مجالات السينما والموسيقى والرياضة والموضة، من بينها وأيشواريا راي، إلى جانب عدد من سفيرات العلامة حول العالم.وكان للحضور العربي نصيب بارز على منصة العرض، إذ خطفت النجمة المصرية الأنظار بإطلالة حمراء لافتة، ظهرت خلالها بفستان طويل مكشوف الكتفين، تميز بالدرابيه والفتحة الجانبية، ونسقته مع حذاء باللون نفسه ومجوهرات ناعمة.كما حضرت النجمة بإطلالة ذهبية لامعة من توقيع المصمم ، إلى جانب شعر ويفي ناعم ومكياج هادئ، لتضيف حضورًا عربيًا أنيقًا ومميزًا إلى الـRunway.أما كيندال جينر، فاختارت فستانًا أسود شفافًا من تصميم Mugler، بينما تألقت بفستان مخملي أسود مزين بتفاصيل كريستالية، مع شعر بدرجة أحمر عنابي، في إطلالة درامية مستوحاة من أجواء الـCouture.لكن المفاجأة الأكبر في العرض كانت ظهور النجمة العالمية ، التي لم تكن مجرد ضيفة، بل قدمت أداءً غنائيًا في ختام العرض، وسط حضور النجوم والعارضات، في واحدة من أبرز لحظات الأمسية.وتأتي مشاركة سيلين ديون بطابع خاص، كونها سفيرة سابقة للوريال، ما جعل عودتها إلى أجواء عرض لوريال في باريس تضيف لمسة عاطفية واستثنائية إلى ختام الحدث.وبحسب ما تناولته في «لايف توك» على ، فإن عرض Le Défilé لا يقتصر على تقديم الأزياء، بل يعكس توجهًا لدمج الموضة والجمال والتنوع والثقة بالنفس، من خلال حضور نساء من أعمار وخلفيات ومجالات مختلفة.وهكذا، تحوّل عرض لوريال باريس إلى مساحة للاحتفاء بالجمال بمختلف أشكاله، وتمكين المرأة والتعبير عن الذات، ليختصر الحدث بثلاث كلمات: جمال، ثقة، وحضور.ومن برج إيفل إلى الـRunway، أكدت لوريال مرة جديدة أن عالم الـBeauty والـFashion لم يعد يقتصر على الفساتين والمكياج، بل أصبح أيضًا مساحة للتعبير عن الشخصية والحضور وإيصال الرسائل.