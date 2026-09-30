الموت يغيّب زوجة المنتج صادق الصبّاح

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم ، إدارةً وأسرةً، بأحر التعازي والمواساة إلى المنتج صادق الصبّاح وعائلته الكريمة، وإلى عائلة الفقيدة ومحبيها، سائلين الله تعالى أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.وتجمع السومرية وشركة الصبّاح للإنتاج علاقة تعاون في عدد من الأعمال والمشاريع الإعلامية والدرامية، ما يجعل هذا الرحيل مناسبة أليمة لأسرة السومرية التي تشاطر الصبّاح وعائلته حزنهم.نعت العائلة فقيدتها بمزيد من الأسى والتسليم بقضاء الله وقدره، وجاء في تفاصيل النعي أن الراحلة السيدة رنا هي كريمة المرحوم سعيد (أبو توفيق) والحاجة أميرة .وتشاطر العائلة أحزانها أبناء الفقيدة: لمى زوجة جاد وهبه، وميرنا زوجة علي البزري، وابنها أنور وزوجته باميلا مكوك.