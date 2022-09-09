نصائح مكياج عروس للوجه المربع

فإذا كنت من صاحبات الوجه المربع وتتحضرين لحفل زفافك.

كونتور الوجهاختاري بودرة كونتور كريمية أو مات، تكون أغمق بدرجة أو بدرجتين من كريم الأساس، يُنصح بوضع الكونتور تحت عظام الوجنتين لتشكيل بنية لوجهك، خصوصاً إذا كانت لديك خدود مستديرة.الهايلايترفي مكياج الوجه العريض، يجب إبراز مركز الحاجب والذقن، فهذا يؤدي إلى موازنة الكونتور وجذب الانتباه إلى أجزاء معينة من وجهك، لذلك، اعملي على جذب الانتباه إلى الأماكن غير الملحوظة في وجهك، من خلال تطبيق الهايلايتر على المنطقة المحيطة بالأنف والذقن ومركز الجبهة وتحت العين.البلاشبالنسبة إلى العرائس صاحبات الوجه المربع، يُنصح بالالتزام بألوان البلاش الفاتحة. وعند تطبيق البلاش، ابدئي دائماً في مزج البلاش من تفاحة الوجنتين إلى الصدغ بحركة زاوية. كما يساعد تطبيق البلاش على الذقن، في تحويل الانتباه عن السمات الأكثر بروزاً في الوجه. ويجب الحرص أيضاً على عدم استخدام أي مستحضرات لامعة على عظام الوجنتين.