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نصائح مكياج عروس للوجه المربع

للنساء فقط

2022-09-09 | 05:23
نصائح مكياج عروس للوجه المربع
260 مشاهدة

كل أشكال الوجوه مميزة ولها خصائصها التي تجعلها فريدة من نوعها. لكن عند تطبيق المكياج، وتحديداً مكياج العروس، لا بد من تحديد شكل الوجه لأن هذا، الأمر يساعد في إبراز ملامح الوجه وإخفاء العيوب، وبالتالي الحصول على مكياج مثالي لا تشوبه شائبة.

فإذا كنت من صاحبات الوجه المربع وتتحضرين لحفل زفافك.
كونتور الوجه
اختاري بودرة كونتور كريمية أو مات، تكون أغمق بدرجة أو بدرجتين من كريم الأساس، يُنصح بوضع الكونتور تحت عظام الوجنتين لتشكيل بنية لوجهك، خصوصاً إذا كانت لديك خدود مستديرة.

الهايلايتر
في مكياج الوجه العريض، يجب إبراز مركز الحاجب والذقن، فهذا يؤدي إلى موازنة الكونتور وجذب الانتباه إلى أجزاء معينة من وجهك، لذلك، اعملي على جذب الانتباه إلى الأماكن غير الملحوظة في وجهك، من خلال تطبيق الهايلايتر على المنطقة المحيطة بالأنف والذقن ومركز الجبهة وتحت العين.

البلاش
بالنسبة إلى العرائس صاحبات الوجه المربع، يُنصح بالالتزام بألوان البلاش الفاتحة. وعند تطبيق البلاش، ابدئي دائماً في مزج البلاش من تفاحة الوجنتين إلى الصدغ بحركة زاوية. كما يساعد تطبيق البلاش على الذقن، في تحويل الانتباه عن السمات الأكثر بروزاً في الوجه. ويجب الحرص أيضاً على عدم استخدام أي مستحضرات لامعة على عظام الوجنتين.

ظلال العيون
تعمل ظلال العيون الداكنة على الجزء الداخلي من الحاجب في تحديد عينيك وتعزيز جمالهما وجذب الانتباه إليهما. وفي هذا الإطار، ننصحك باستخدام الماسكرا ذات الألوان الداكنة لإبراز ظلال العيون التي ترغبين في استخدامها يوم الزفاف.

أحمر الشفاه
في يوم زفافك، احرصي على اختيار أحمر شفاه نابض بالحياة. حددي الشفاه بقلم تحديد الشفاه واجعلي شكلها مدبباً، من ثم امزجيه مع أحمر شفاه. كذلك، احرصي على تطابق لون الروج وقلم تحديد الشفاه.

المزج
المزج هو أهم نصيحة يتم تقديمها للعروس صاحبة الوجه المربع، هو التأكد من مزج مستحضرات المكياج بشكل جيد، سواء كان كريم الأساس أو البلاش أو الكونتور أو البودرة المضغوطة.
 

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