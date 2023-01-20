بخطوات سهلة.. طريقة عمل ماسكات لتطويل الرموش

طريقة عمل ماسكرا لتطويل الرموش بخطوات سهلة وبسيطة، لا تساعد فقط على تطويل رموشك فحسب، بل من شأنها تعزيز نموها وجعلها تبدو أكثر كثافة.- ماسكرا لتطويل الرموش من جل الصباريحتوي جل الصبار على العديد من الفيتامينات والمواد المعذية للشعر، ما يساهم في نمو شعيرات الرموش بقوة أكبر، كما أنه يحافظ عليها رطبة.المكونات:- ملعقة صغيرة من جل الصبار.- زيت خروع ربع ملعقة صغيرة.- ربع ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.- ملعقة صغيرة من شمع العسل.- ملعقة صغيرة من ظلال العيون أسود اللون.طريقة التحضير:بدايةً، حضري وعاء به ماء ساخن، وضعي داخله وعاء أصغر جاف ونظيف. وضعي جل الصبار، ثم شمع العسل مع التقليب، بعدها، أضيفي زيت الخروع مع زيت اللوز الى المزيج. حركي جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها ويذوب شمع العسل بشكل تام. أضيفي إلى المزيج الآيشادو وحركي جيداً. ثم، اسكبي المزيج في علبة ماسكرا فارغة ونظيفة للاستخدام لاحقاً.- تطويل الرموش بزيت الخروع والفازلينيعتبر زيت الخروع أحد أهم المكونات الطبيعية التي تعالج بصيلات الشعر وتعزز نموها. أما الفازلين يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، والعديد من الزيوت والشموع الطبيعية، والتي بدورها تساعد على حماية الشعر من التكسر.المكونات:- ملعقة كبيرة من زيت الخروع.- ملعقة صغيرة من الفازلين.- ملعقة صغيرة من زيت اللوز.- ملعقة صغيرة من الآيشادو باللون المفضل لديك.طريقة التحضير:في وعاء نظيف، ضعي الفازلين وأضيفي إليه زيت الخروع وزيت اللوز. حركي المكونات جيداً للحصول على مزيج متجانس، ثم أضيفي إليه الآيشادو. صبي المزيج في علبة ماسكرا قديمة ونظيفة للاستخدام عند الحاجة. تابعي المزيد: طريقة عمل سيروم للحواجب والرموش- زيوت طبيعية لتطويل الرموش وتكثيفهاإذا كنت ترغبين في تعزيز نمو رموشك، وجعلها تبدو أكثر كثافة. لا تترددي في تخصيص روتين عناية بها من خلال تطبيق إحدى الزيوت المعززة لنمو الشعر. نذكر منها:- زيت الزيتون لتطويل الرموش وتكثيفهايعتبر زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية الغنية بفيتامين E، ما يعزز من نمو الشعر.طريقة الاستخدام:قبل الخلود إلى النوم، اغمسي فرشاة الماسكرا بزيت الزيتون، ومرريها على رموشك من الأسفل حتى الأعلى كي تتشرب جيداً الزيت.كرري هذه الخطوة يومياً لمدة شهر، وستحصلين على رموش طويلة وكثيفة.- زيت الخروع لتطويل الرموشيمتاز زيت الخروني بالأحماض الأمينية والإنزيمات الضرورية لتحفيز نمو الشعر، ما يجعله خياراً رائعاً لتكثيف الرموش وتطويلها.طريقة الاستخدام:اغمسي فرشاة الماسكرا في زيت الخروع ثم ادهني بها رموشك، عند المساء وقبل الخلود إلى النوم.كرري هذه الطريقة يومياً لمدة شهر للحصول على النتيجة المرضية.