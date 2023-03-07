تعرفي على 3 أنواع من ماسك الموز للشعر

1- ماسك الموز والأفوكادو لترطيب الشعرفي الخلاط الكهربائي، ضعي حبة موز من المفضل ان تكون ناضجة وأضيفي إليها حبة أفوكادو ونصف كوب من زيت جوز الهند ودعيها تمتزج جيداً. ضعي المزيج على شعرك وأشبعي خصلاته جيداً ثم غطي رأسك بقبعة بلاستيكية واتركي الشعر منقوعاً لمدة نصف ساعة قبل أن تغسليه جيداً بالماء والشامبو ذات التركيبة الناعمة.يساهم هذا الماسك في ترطيب الشعر ومنحه ملمساً حريرياً ناعماً. وينصح به خصوصا في فصل الصيف حين يُصبح الشعر عرضة للمزيد من التقصف.2- ماسك الموز والبيض لتلميع الشعربسبب تعرض للهواء الجاف والمياه بشكل مستمر، يفقد الشعر لمعانه ومظهره النضر. ضعي في الخلاط الكهربائي قشور موزة واحدة وأضيفي إليها ربع كوب من زيت الزيتون وبيضة كاملة واحدة. دعي المكونات تمتزج جيداً، ثم وزعي المزيج على شعرك النظيف واتركيه منقوعاً لمدّة عشرين دقيقة قبل أن تغسليه بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.يساعد زيت الزيتون في ترطيب الشعر كما يساعد البيض في تغذيته ومنحه مظهراً لامعاً ومشرقاً.3- ماسك الموز والزبادي لعلاج تساقط الشعرمن أبرز المشكلات التي يعانيها الشعر مشكلة التساقط التي تؤثر سلباً في مظهره وتفقده حيويته. اخلطي حبة موز ناضجة مع نصف كوب من الزبادي حتى تحصلي على عجينة لزجة. افركي فروة رأسك بالعجينة بشكل جيد مع التدليك لمدة خمس دقائق، ثم غطي رأسك بقبعة بلاستيكية واتركي الشعر منقوعاً لمدة ربع ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.بفضل مكوّناته الغنيّة يساعد الزبادي في تعزيز مرونة فروة الرأس وبالتالي يحمي الشعر من مشكلة التساقط.