Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
خليجي 25
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
رمضان 2022
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في صيدلية.. احتجاز رهائن جنوبي ألمانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تعرفي على 3 أنواع من ماسك الموز للشعر

للنساء فقط

2023-03-07 | 06:21
تعرفي على 3 أنواع من ماسك الموز للشعر
477 مشاهدة

يحتوي الموز على عناصر غذائية للجسم بشكل عام، وهذا هو يثبت دوره في تحسين صحة الشعر وحمايته من المشاكل التي يمكن أن يتعرض إليها. فالموز غني بالفيتامين C وE وبالزنك والبوتاسيوم وغيرها من المعادن التي تساعد في تقوية فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر. كما أنه غني بالزيوت التي تساعد في حمايته من الجفاف والتقصف.

1- ماسك الموز والأفوكادو لترطيب الشعر

في الخلاط الكهربائي، ضعي حبة موز من المفضل ان تكون ناضجة وأضيفي إليها حبة أفوكادو ونصف كوب من زيت جوز الهند ودعيها تمتزج جيداً. ضعي المزيج على شعرك وأشبعي خصلاته جيداً ثم غطي رأسك بقبعة بلاستيكية واتركي الشعر منقوعاً لمدة نصف ساعة قبل أن تغسليه جيداً بالماء والشامبو ذات التركيبة الناعمة.
يساهم هذا الماسك في ترطيب الشعر ومنحه ملمساً حريرياً ناعماً. وينصح به خصوصا في فصل الصيف حين يُصبح الشعر عرضة للمزيد من التقصف.

2- ماسك الموز والبيض لتلميع الشعر

بسبب تعرض للهواء الجاف والمياه بشكل مستمر، يفقد الشعر لمعانه ومظهره النضر. ضعي في الخلاط الكهربائي قشور موزة واحدة وأضيفي إليها ربع كوب من زيت الزيتون وبيضة كاملة واحدة. دعي المكونات تمتزج جيداً، ثم وزعي المزيج على شعرك النظيف واتركيه منقوعاً لمدّة عشرين دقيقة قبل أن تغسليه بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.
يساعد زيت الزيتون في ترطيب الشعر كما يساعد البيض في تغذيته ومنحه مظهراً لامعاً ومشرقاً.

3- ماسك الموز والزبادي لعلاج تساقط الشعر

من أبرز المشكلات التي يعانيها الشعر مشكلة التساقط التي تؤثر سلباً في مظهره وتفقده حيويته. اخلطي حبة موز ناضجة مع نصف كوب من الزبادي حتى تحصلي على عجينة لزجة. افركي فروة رأسك بالعجينة بشكل جيد مع التدليك لمدة خمس دقائق، ثم غطي رأسك بقبعة بلاستيكية واتركي الشعر منقوعاً لمدة ربع ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.
بفضل مكوّناته الغنيّة يساعد الزبادي في تعزيز مرونة فروة الرأس وبالتالي يحمي الشعر من مشكلة التساقط.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
10
2023-03
10 Mar 2023
Alsumaria Tv
في صيدلية.. احتجاز رهائن جنوبي ألمانيا
Play
15:39 | 2023-03-10 15:39 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
في صيدلية.. احتجاز رهائن جنوبي ألمانيا
10
2023-03
10 Mar 2023
Alsumaria Tv
حديث مفاجئ للصين: أوكرانيا ليست المشكلة الوحيدة بالعالم
Play
15:04 | 2023-03-10 15:04 Alsumaria TV Alsumaria TV
روسيا - أوكرانيا
حديث مفاجئ للصين: أوكرانيا ليست المشكلة الوحيدة بالعالم
10
2023-03
10 Mar 2023
Alsumaria Tv
"فرط الصوتية".. واشنطن تقرّ بتفوّق موسكو في الصواريخ
Play
14:18 | 2023-03-10 14:18 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
"فرط الصوتية".. واشنطن تقرّ بتفوّق موسكو في الصواريخ
10
2023-03
10 Mar 2023
Alsumaria Tv
"الضربة المكثّفة" ضد أوكرانيا.. الكشف عن 6 أهداف لروسيا
Play
13:41 | 2023-03-10 13:41 Alsumaria TV Alsumaria TV
روسيا - أوكرانيا
"الضربة المكثّفة" ضد أوكرانيا.. الكشف عن 6 أهداف لروسيا
10
2023-03
10 Mar 2023
Alsumaria Tv
جوارديولا يكسر صمته حول فضيحة ووكر
Play
13:30 | 2023-03-10 13:30 Alsumaria TV Alsumaria TV
رياضة
جوارديولا يكسر صمته حول فضيحة ووكر
10
2023-03
10 Mar 2023
Alsumaria Tv
احباط تهريب أكثر من 100 قطعة أثرية في واسط
Play
12:56 | 2023-03-10 12:56 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
احباط تهريب أكثر من 100 قطعة أثرية في واسط
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.