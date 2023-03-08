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فوائد ماسك البيض للبشرة

للنساء فقط

2023-03-08 | 06:21
فوائد ماسك البيض للبشرة
543 مشاهدة

يمكنك استخدام ماسك البيض في روتين العناية بالبشرة، حيث إنه يساعدك على التخلص من بعض مشكلات البشرة ومنها البشرة الدهنية والتجاعيد.

البيض مفيد للصحة بشكل عام لاحتوائه على أفضل العناصر الغذائية، كما أنه مصدر جيد للبروتين، ويعتبر استخدام البيض على البشرة مهم، حيث إنه يمنحها النضارة والنعومة التي تبحث عنها المرأة دائما، ويعد استخدام ماسكات بياض البيض للبشرة هو الأكثر شيوعا.

- فوائد ماسك البيض للبشرة
1. تغذية البشرة الدهنية
بياض البيض يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين أ، فضلا على البروتينات والتي تساعد على تغذية البشرة الدهنية بشكل جيد، كما أنه يساعد على التخلص من الزيوت الزائدة على البشرة الدهنية.

طريقة تحضير ماسك بياض البيض
- ويمكنك خلط بياض بيضة
- ملعقة كبيرة من العسل
- قطرات من زيت اللوز
- وتقلب المكونات، ويوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة ثلث ساعة تقريبا وتغسل البشرة بالماء الدافيء.
وللحماية من مشكلات البشرة الدهنية ومنها انتشار الحبوب والإصابة بحب الشباب، يمكنك خلط بياض بيضة مع عصير نصف ليمونة، ويتم خفق المكونات جيدا ويتم تطبيق الخليط على البشرة والرقبة، ويترك لمدة10 دقائق وتشطف البشرة بالماء الدافئ.

2. ترطيب البشرة
البيض غني بالبروتين اللازم لترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها ويمكنك
- خلط بياض بيضة
- الأفوكادو المهروس
- ملعقة من الزبادي
- ويطبق الخليط على البشرة ويترك لمدة 10 دقائق وتغسل البشرة بالماء الفاتر، وتكرر ثلاث مرات خلال الأسبوع.

3. التخلص من شيخوخة البشرة
البيض غني بالكولاجين والبروتين وهما العنصران الضروريان لعلاج التجاعيد والخطوط الدقيقة التي توجد على البشرة، فضلا على أنه يساعد على ليونة الجلد والعمل على شده بطريقة طبيعية.
- خلط بياض بيضة
- ملعقة من السكر
- ملعقة من الزبادي
- ويتم وضع الخليط على البشرة مع التدليك ويترك على البشرة لمدة ثلث ساعة تقريبا، وتغسل البشرة بالماء الفاتر وعليك بتكرار هذه الوصفة 3 مرات خلال الأسبوع.

- احتياطات عند استخدام ماسك البيض
قد يتسبب البيض في رد فعل تحسسي وخاصة لمن يعانون من الحساسية عند تناول البيض، حيث أنه قد يتسبب في حدوث الحكة والطفح الجلدي.
قد يتسبب استخدام ماسك البيض للبعض في الإصابة بعدوى السالمونيلا.
من الممكن أن يتسبب البيض في حدوث تهيج جلدي وبعض الالتهابات، ولهذا يجب تطبيق ماسك البيض في البداية على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدامه.
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