Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
طهران تكشف تفاصيل "مثيرة" تخص غواصة نووية أمريكية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تعرفي إلى فوائد الرمان لبشرتك

للنساء فقط

2023-05-20 | 07:32
تعرفي إلى فوائد الرمان لبشرتك
440 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

الرمان، تلك الفاكهة الساحرة ذات اللون الأحمر القاني والطعم الحلو المسكر، المليئة بالحبات التي قد ترمز إلى مفاجآت الحياة السارة، ليست فقط وجبة صحية مغذية وخفيفة، ولكنها أيضاً تتمتع بخصائص مذهلة للبشرة، فدخول الرمان في وصفات تجميل البشرة ليس أمراً حديثاً أو مختلقاً، لكنه يعود إلى قرون مضت، اكتشفت فيها الحسناوات على مر التاريخ فوائد هذه الفاكهة السحرية، وما تحتويه من مضادات أكسدة، قادرة على خلق خلايا جديدة من قلب الخلايا الميتة، واستفدن منها.

في الواقع، تحمل فاكهة الرمان الكثير من العناصر الغذائية، ويمكن اعتبارها بمثابة قوة خفية تناسب وجهك، إِن من خلال غسول الوجه أو الأمصال وحتى الأقنعة التي يمكن أن تصنعيها بنفسك.

- إليك فوائد الرمان لبشرتك.
- بطلة مقاومة الشيخوخة:
نظرًا لخصائصها المضادة للأكسدة، يمكن لفاكهة الرمان أن تصنع العجائب لمحاربة علامات الشيخوخة وتلف البشرة، فهي غنية بفيتامين (C)، والعفص والأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك، وكلها عناصر تعمل على محاربة أضرار الجذور الحرة، وتحمي بشرتك من الضرر.
يعتبر تأثير الجذور الحرة السلبي نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية والعوامل البيئية الأخرى، السبب الأول لشيخوخة الجلد. من هنا، تعمل مضادات الأكسدة على عكس هذا الضرر، وإنشاء حاجز وقائي يمنع حدوث المزيد من التلف، كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، ما يجعل البشرة تبدو أكثر شباباً.

- تسرع تجديد الخلايا:
تساعد فاكهة الرمان على تعزيز الدورة الدموية، وبالتالي دوران خلايا الجلد، وهذا يسمح بإصلاح الأنسجة والتئام الجروح بشكل أسرع.

- لها تأثير مضاد للميكروبات:
من فوائد الرمان للبشرة أنها تعمل كمضاد للميكروبات، ما يعالج حب الشباب، ويكافح البثور المستقبلية، ويقلل الندوب، ويهدئ التهيج. كما أنه يساعد على موازنة مستويات الزيت في بشرتك، ويبقيه تحت السيطرة.

- حماية من الأشعة فوق البنفسجية:
غالبًا تجدين مستخلصات الرمان موجودة في كريمات النهار، أو واقيات الشمس، وهذا يعود إلى الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في بذور تلك الفاكهة. وتحمي الرمان بشرتك من أضرار أشعة الشمس، حيث تساعد على الوقاية من سرطان الجلد، وتهدئة حروق الشمس، ومنع أشعة الشمس من إتلاف بشرتك.

- معالجة البشرة الجافة:
الرمان لديه القدرة على اختراق الجلد، وترطيب طبقاته المختلفة. حيث يتكيف مع البشرة بأنواعها، ويمكن أن يساعد في تهدئة البشرة الجافة والمتشققة. ويعمل حمض البونيك وأوميغا 5 الدهني على ترطيب البشرة على الفور، والحفاظ على رطوبة الجلد.

- كيف يمكنك استخدام الرمان لبشرتك؟
- عصير لتوحيد اللون:
تريدين توحيد لون بشرتك؟ القليل من عصير الرمان للبشرة سيفي بالغرض. بمجرد الانتهاء من غسل وجهك بمنظف، ضعي بعض عصير الرمان على قطعة قطن، ودلكيها على بشرتك. سيحسن ذلك الدورة الدموية، ثم اشطفيه بمجرد الانتهاء.

- بذور للتقشير
بذور الرمان رائعة لتقشير البشرة. اطحني القليل من بذور الرمان الجافة، وأضيفي القليل من ماء الورد، ودلكي العجينة على بشرتك بحركات دائرية.
افعلي ذلك لمدة دقيقتين إلى 3، ثم اشطفي. اتبعي ذلك باستخدام مرطب.

- علاج حب الشباب:
إذا كانت لديك بشرة دهنية معرضة لحب الشباب، فحاولي مزج القليل من طين البنتونيت مع بعض عصير الرمان. ضعي المزيج على وجهك ورقبتك، واتركيه لمدة 30 دقيقة. اشطفيه جيدًا. سوف ينظف بشرتك بعمق، ويشد مسامك أيضًا.

- هل تعمل فاكهة الرمان على تفتيح البشرة؟
نعم، تساعد الرمان على محاربة أضرار الجذور الحرة، التي بدورها تعمل على تفتيح البقع الداكنة والتصبغ والجلد الباهت، ما يجعلها تبدو أكثر إشراقًا وصحة.

- هل يمكن وضع عصير الرمان على الوجه؟
نعم يمكن وضعه على الوجه، فالقليل من عصير الرمان مفيد لتوحيد لون بشرتك أيضًا.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
20
2023-05
20 May 2023
Alsumaria Tv
للعالم الثالث على التوالي.. السيتي بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز
Play
14:41 | 2023-05-20 14:41 Alsumaria TV Alsumaria TV
رياضة
للعالم الثالث على التوالي.. السيتي بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز
20
2023-05
20 May 2023
Alsumaria Tv
طهران تكشف تفاصيل "مثيرة" تخص غواصة نووية أمريكية
Play
14:24 | 2023-05-20 14:24 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
طهران تكشف تفاصيل "مثيرة" تخص غواصة نووية أمريكية
20
2023-05
20 May 2023
Alsumaria Tv
الجنائية الدولية تعلق على ادراج المدعي العام بقائمة المطلوبين الروسية
Play
14:07 | 2023-05-20 14:07 Alsumaria TV Alsumaria TV
روسيا - أوكرانيا
الجنائية الدولية تعلق على ادراج المدعي العام بقائمة المطلوبين الروسية
20
2023-05
20 May 2023
Alsumaria Tv
ذي قار.. تخصيص 40 مليار دينار لإكمال الملعب الأولمبي
Play
13:42 | 2023-05-20 13:42 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
ذي قار.. تخصيص 40 مليار دينار لإكمال الملعب الأولمبي
20
2023-05
20 May 2023
Alsumaria Tv
بينهم مبابي.. قائمة بثلاثة لاعبين على طاولة مدريد للتعاقد
Play
13:30 | 2023-05-20 13:30 Alsumaria TV Alsumaria TV
رياضة
بينهم مبابي.. قائمة بثلاثة لاعبين على طاولة مدريد للتعاقد
20
2023-05
20 May 2023
Alsumaria Tv
مكتب السيستاني يحدد غرة ذي القعدة
Play
13:19 | 2023-05-20 13:19 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
مكتب السيستاني يحدد غرة ذي القعدة
لاستكمال تمويل رواتب الموظفين.. المالية تصدر توجيها لدائرة المحاسبة
21.74%
13:01 | 2023-05-19
لاستكمال تمويل رواتب الموظفين.. المالية تصدر توجيها لدائرة المحاسبة
13:01 | 2023-05-19
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية ومختصون يفصّلون أسباب ارتفاعه
17.52%
03:56 | 2023-05-20
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية ومختصون يفصّلون أسباب ارتفاعه
03:56 | 2023-05-20
تركيا تتجاهل الطلب العراقي باستئناف تصدير نفط كردستان.. اقتصادي: 5 خيارات &quot;متاحة&quot;
16.86%
04:59 | 2023-05-19
تركيا تتجاهل الطلب العراقي باستئناف تصدير نفط كردستان.. اقتصادي: 5 خيارات "متاحة"
04:59 | 2023-05-19
الجمعية الفلكية في السعودية تحدد موعد عيد الأضحى
15.19%
07:54 | 2023-05-20
الجمعية الفلكية في السعودية تحدد موعد عيد الأضحى
07:54 | 2023-05-20
الحرس الثوري الإيراني يهدد بإعادة استهداف مواقع عراقية: اسحبوا سلاح هذه الجماعات
14.44%
05:46 | 2023-05-20
الحرس الثوري الإيراني يهدد بإعادة استهداف مواقع عراقية: اسحبوا سلاح هذه الجماعات
05:46 | 2023-05-20
&quot;واقفون بطابور للدفن احياءً!&quot;.. صورة تشعل مواقع التواصل في العراق: هذه حقيقتها
14.25%
05:50 | 2023-05-20
"واقفون بطابور للدفن احياءً!".. صورة تشعل مواقع التواصل في العراق: هذه حقيقتها
05:50 | 2023-05-20
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.