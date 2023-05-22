عمل أفخاذ الدجاج بالطريقة الصينية

نقدم لك طريقة إعداد أفخاذ الدجاج على الطريقة الصينية، بمكونات سهلة وبسيطة، ومتوفرة في كل بيت.
المقادير والمكونات:
- كيلوغرام من أفخاذ الدجاج.
- رشة من الملح، حسب الذوق.
- رشة من مسحوق الفلفل الأسود.
- رشة من السمسم الأسود.
- 100 مللتر من صوص الصويا.
- حزمة من البصل الأخضر.
- ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم.
- ملعقة كبيرة من الطحين.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- ملعقتان كبيرتان من الخل.
طريقة التحضير:
- اغسلي أفخاذ الدجاج جيداً، وانقعيها في صوص الصويا والخل والملح والفلفل 3 ساعات قبل الطهو.
- في مقلاة غير لاصقة، سخني زيت السمسم جيداً.
- اقلي أفخاذ الدجاج حتى تكتسب اللون الذهبي المائل إلى البني قليلاً.
- ذوبي الطحين والعسل في كوب ماء.
- أضيفي مزيج الماء والطحين إلى الدجاج، واتركيه ينضج لمدة 10 دقائق تقريباً مع المتابعة.
- قطعي البصل الأخضر قطعاً صغيرة متساوية الحجم.
- أضيفي قطع البصل الأخضر للدجاج قبل رفعه عن النار بـ3 دقائق.
- رصي الدجاج في صحن التقديم، وزينيه بحبات السمسم الأسود.
- قدمي أفخاذ الدجاج ساخنة مع صوص الصويا، والأرز الأبيض، حسب الذوق.