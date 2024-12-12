قرارات القيادة العامة السورية منها: منع التدخل في لباس النساء

الحبس لمدة سنة لأي تهديد أو محاولة لتصفية الحسابات بين المواطنينلا يحق لأي شخص المطالبة بدماء الشهداء فـ"الشهداء قدموا أرواحهم لتحرير الوطن"ممنوع استخدام عبارة: "دماء الشهداء مقابل بيت أو أي شيء آخر"تحديد كمية الخبز المسموح شراؤها بـ4 ربطات فقط لكل شخص في اليوممنع التدخل في لباس النساء أو فرض أي أمر يتعلق بملابسهن أو مظهرهنمنع التعرض للإعلاميين العاملين في التلفزيون السوري والإذاعة السورية والتواصل الاجتماعي