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قرارات القيادة العامة السورية منها: منع التدخل في لباس النساء
للنساء فقط
بعد سقوط نظام الأسد، أصدرت "القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية"، سلسلة قرارات جديدةK فما هي؟
2024-12-12 | 06:33
2024-12-12T06:33:55+00:00
Alsumaria Tv
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قرارات القيادة العامة السورية منها: منع التدخل في لباس النساء
37 مشاهدة
بعد سقوط نظام الأسد، أصدرت "
القيادة العامة
للفصائل المسلحة السورية"، سلسلة قرارات جديدةK فما هي؟
الحبس لمدة سنة لأي تهديد أو محاولة لتصفية الحسابات بين المواطنين
لا يحق لأي شخص المطالبة بدماء الشهداء فـ"الشهداء قدموا أرواحهم لتحرير الوطن"
ممنوع استخدام عبارة: "دماء الشهداء مقابل بيت أو أي شيء آخر"
تحديد كمية الخبز المسموح شراؤها بـ4 ربطات فقط لكل شخص في اليوم
منع التدخل في لباس النساء أو فرض أي أمر يتعلق بملابسهن أو مظهرهن
منع التعرض للإعلاميين العاملين في التلفزيون السوري والإذاعة السورية والتواصل الاجتماعي
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