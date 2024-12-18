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جفاف الشتاء.. كيف تحافظين على بشرتك في البرد

للنساء فقط

2024-12-18 | 10:23
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
جفاف الشتاء.. كيف تحافظين على بشرتك في البرد
287 مشاهدة

تزداد مشاكل البشرة في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة، مما يؤدي إلى فقدان الجلد للماء والزيوت الطبيعية ويجعله يفقد رطوبته. لذلك، مع قدوم الشتاء، من الضروري الاستعداد لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على البشرة، حيث يمكن تجنب المشكلات الجلدية الشائعة باتباع بعض الإجراءات الوقائية.

أسباب جفاف البشرة في الشتاء:

- العوامل البيئية
التعرض المباشر للهواء الجاف والبارد يسبب فقدان الرطوبة الطبيعية للبشرة.

- الشيخوخة
مع تقدم العمر، تفقد البشرة بعض زيوتها الطبيعية، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف.

- الحالات الطبية والوراثة
بعض الحالات مثل الإكزيما والصدفية واضطرابات الغدة الدرقية قد تسبب جفاف الجلد. كما أن هناك أفرادًا لديهم استعداد وراثي لجفاف البشرة.

- الصابون والمنظفات القاسية
استخدام صابون أو منظفات تحتوي على مواد قاسية يمكن أن يؤدي إلى تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية، مما يسبب جفافها.

- الاستحمام بالماء الساخن
التعرض للماء الساخن لفترات طويلة يؤدي إلى فقدان الزيوت الطبيعية للبشرة، مما يسبب جفافها.

- نقص الماء في الجسم
قلة شرب الماء تؤدي إلى نقص الرطوبة الداخلية، مما ينعكس سلبًا على البشرة.

- تقلبات درجات الحرارة
تعريض البشرة لتقلبات شديدة بين البرد والدفء دون حماية كافية قد يزيد من جفافها.

- استخدام المدفأة بشكل مستمر
الحرارة الناتجة عن المدفأة تقلل من الرطوبة في الجو، مما يؤدي إلى فقدان البشرة للماء.

نصائح للعناية بالبشرة في الشتاء:
استخدام كريمات مرطبة: اختاري كريمات غنية بالجلسرين وزبدة الشيا، ويفضل استخدامها بعد الاستحمام لتوفير أقصى استفادة للبشرة.

الحرص على استخدام واقي الشمس: حتى في الأيام الباردة، يجب وضع كريم واقي للشمس للحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

تجنب الاستحمام بالماء الساخن: استخدمي الماء الفاتر للحفاظ على الزيوت الطبيعية في البشرة.

استبدال المنتجات الكيميائية: تجنبي المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية، ويفضل استخدام منتجات طبيعية لطيفة على البشرة.

شرب الماء بانتظام: احرصي على شرب كميات كافية من الماء والسوائل للحفاظ على رطوبة البشرة من الداخل.

حماية البشرة من الرياح الباردة: تجنبي التعرض المباشر لتيارات الهواء الباردة لحماية بشرتك.

لتقليل تأثيرات الشتاء على البشرة، يجب الالتزام بروتين ترطيب يومي بالإضافة إلى الاستمرار في استخدام واقي الشمس وارتداء ملابس دافئة لحماية البشرة من البرودة.

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