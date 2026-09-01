مقاومة الإنسولين.. كيف تعرف أنك مصاب بها؟

وقد ترتبط مقاومة الإنسولين بزيادة الوزن، وقلة النشاط البدني، وبعض العوامل الوراثية ونمط الحياة، كما يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ومشكلات صحية أخرى. فما أعراض مقاومة الإنسولين؟ وما أبرز أسبابها؟ وكيف يمكن تشخيصها وعلاجها؟الإنسولين هو هرمون يفرزه البنكرياس، ويساعد خلايا الجسم على استخدام الغلوكوز الموجود في الدم للحصول على الطاقة.في حالة مقاومة الإنسولين، تصبح خلايا العضلات والدهون والكبد أقل استجابة للإنسولين. وللتعويض عن ذلك، ينتج البنكرياس المزيد من الإنسولين، وقد يبقى مستوى سكر الدم طبيعياً في البداية. ومع مرور الوقت، قد ترتفع مستويات السكر ويزداد خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.المشكلة أن مقاومة الإنسولين قد لا تسبب أعراضاً واضحة في المراحل المبكرة. لكن بعض العلامات قد تظهر لدى بعض الأشخاص، ومنها:زيادة الوزن، خصوصاً في منطقة البطن.الشعور بالتعب وانخفاض الطاقة.زيادة الجوع أو الرغبة في تناول الطعام.صعوبة فقدان الوزن.ارتفاع مستوى سكر الدم.ارتفاع ضغط الدم أو اضطراب مستويات الدهون في الدم.ظهور مناطق داكنة وسميكة من الجلد، خصوصاً في الرقبة أو الإبطين، وهي حالة تُعرف باسم الشواك الأسود.ولا تعني هذه العلامات وحدها وجود مقاومة للإنسولين، لذلك لا يمكن الاعتماد على الأعراض لتأكيد التشخيص.لا يوجد سبب واحد لمقاومة الإنسولين، وإنما قد تتداخل عدة عوامل، أبرزها:زيادة الوزن: تراكم الدهون، خصوصاً حول البطن، يرتبط بزيادة خطر مقاومة الإنسولين.قلة الحركة: النشاط البدني يساعد العضلات على استخدام الغلوكوز، بينما قد تساهم قلة النشاط في زيادة مقاومة الإنسولين.النظام الغذائي غير المتوازن: الإفراط في تناول الأطعمة عالية السعرات والسكريات والدهون المشبعة قد يزيد من خطر الإصابة.العوامل الوراثية: وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسكري من النوع الثاني قد يزيد احتمالية مقاومة الإنسولين.اضطرابات النوم: قلة النوم أو اضطرابات النوم قد ترتبط بزيادة خطر مقاومة الإنسولين.كما يمكن أن ترتبط الحالة ببعض الاضطرابات الصحية والأدوية، لذلك يجب تقييم كل حالة بشكل فردي.لا يوجد اختبار روتيني واحد يُستخدم في جميع الحالات لتشخيص مقاومة الإنسولين بشكل مباشر. ويعتمد الطبيب على التاريخ الصحي والفحص السريري، إلى جانب تحاليل الدم التي قد تشمل:سكر الدم الصائم.اختبار تحمل الغلوكوز في بعض الحالات.تحليل السكر التراكمي HbA1c.قياس مستويات الدهون في الدم.وقد تُطلب فحوص أخرى وفقاً لحالة الشخص.لذلك، إذا ظهرت عوامل خطر أو نتائج غير طبيعية في تحاليل السكر، من الأفضل مراجعة الطبيب لتقييم الحالة.يعتمد العلاج على السبب والحالة الصحية للشخص، لكن تغيير نمط الحياة يشكل أساس التعامل مع مقاومة الإنسولين.1. خسارة الوزن عند الحاجةحتى فقدان جزء من الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن قد يساعد على تحسين حساسية الجسم للإنسولين.2. ممارسة الرياضةالنشاط البدني المنتظم يساعد العضلات على استخدام الغلوكوز ويحسن استجابة الجسم للإنسولين. ويمكن الجمع بين تمارين المشي أو النشاط الهوائي وتمارين المقاومة وفق القدرة الصحية.3. تحسين النظام الغذائييفضل التركيز على الخضروات، الحبوب الكاملة، مصادر البروتين، الألياف والدهون الصحية، مع تقليل المشروبات المحلاة والأطعمة فائقة التصنيع والسكريات المضافة.4. النوم الكافيالحصول على نوم منتظم وكافٍ قد يساعد في دعم صحة التمثيل الغذائي.5. الأدوية عند الحاجةفي بعض الحالات، قد يصف الطبيب أدوية لتحسين التحكم في سكر الدم أو لمعالجة عوامل الخطر المرتبطة بالحالة. ولا ينبغي تناول أي دواء أو مكمل لعلاج مقاومة الإنسولين من دون استشارة الطبيب.في كثير من الحالات، يمكن تحسين حساسية الجسم للإنسولين بشكل كبير من خلال فقدان الوزن إذا كان هناك وزن زائد، وممارسة النشاط البدني، وتحسين النظام الغذائي والنوم. لكن درجة التحسن تختلف من شخص إلى آخر، بحسب السبب والعوامل الصحية المصاحبة.إذا كان لديك زيادة في الوزن، تاريخ عائلي للسكري، ارتفاع في سكر الدم، أو ظهرت لديك علامات مثل اسمرار وسماكة الجلد في مناطق معينة، فمن الأفضل مناقشة الأمر مع الطبيب وإجراء الفحوص المناسبة.