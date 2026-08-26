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شاطئ لــ "النساء فقط" في دبي.. خصوصية بلا كاميرات ومساحة للحرية

دوليات

2026-08-26 | 04:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/75/منى-بركات
شاطئ لــ &quot;النساء فقط&quot; في دبي.. خصوصية بلا كاميرات ومساحة للحرية
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في خطوة لافتة تعيد تعريف مفهوم الخصوصية على الشواطئ، افتتحت دبي شاطئًا مخصصًا للنساء فقط في منطقة الممزر، ليمنح زائراته مساحة مصممة بالكامل حول الراحة والأمان والخصوصية، بعيدًا عن أعين المتطفلين وعدسات الهوات

المكان لا يكتفي بمنع دخول الرجال، بل يعتمد منظومة متكاملة لضمان خصوصية النساء، تبدأ من طبيعة تصميم الشاطئ وتمتد إلى طاقم العمل الموجود داخله.

لا رجال.. ولا كاميرات

أحد أبرز ما يُميز الشاطئ الجديد هو الحظر الصارم للتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو داخله، في محاولة لتوفير بيئة أكثر خصوصية للنساء، خصوصًا لمن يرغبن في السباحة والاسترخاء بعيدًا عن القلق من التقاط صور لهن أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أنّ المنطقة محاطة بسياج وبوابات مخصصة، بما يُقلّل إمكانية رؤية ما يجري داخل الشاطئ من الخارج، ويعزز الإحساس بالخصوصية لدى الزائرات.

وهنا تتحول الخصوصية من مجرد عبارة تسويقية إلى جزء أساسي من تصميم المكان وطريقة تشغيله.

طاقم نسائي بالكامل

ولتعزيز هذا الشعور، يعتمد الشاطئ على طاقم عمل نسائي، بما في ذلك المنقذات وموظفات الأمن والعاملات، بحيث تستطيع النساء الاستمتاع بالمكان في أجواء أكثر راحة وخصوصية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع في دبي لتوفير مساحات مخصصة للنساء، بعدما كانت بعض الشواطئ توفر في السابق أيامًا محددة للنساء، بدل تخصيص شاطئ دائم لهن.

ليس مجرد «يوم للنساء»

اللافت في التجربة الجديدة أنّها تختلف عن نموذج الأيام المخصصة للنساء الذي كان معروفًا في بعض شواطئ دبي.

فالشاطئ الجديد في منطقة الممزر صُمم كمساحة نسائية مخصصة بصورة مستمرة، مع مرافق وخدمات تستهدف توفير تجربة متكاملة للزائرات، بدل اقتصار الفكرة على تخصيص يوم معين من الأسبوع.

وتشير التقارير إلى أن المشروع جزء من تطوير أكبر لمنطقة الممزر، يتضمن مرافق ترفيهية ورياضية ومساحات للمشي وركوب الدراجات، إلى جانب مناطق للأنشطة الشاطئية.

والسباحة ليلًا أيضًا

ولا تتوقف التجربة عند ساعات النهار، إذ يتضمن تطوير شاطئ الممزر مناطق للسباحة اللّيلية، مع إضاءة ومرافق مخصصة للسلامة، وهو ما يمنح الزائرات خيار الاستمتاع بالبحر في ساعات المساء، خصوصًا خلال أشهر الصيف الحارة في دبي.

وتضم المنطقة أيضًا مساحات للرياضة والترفيه، في محاولة لجعل الشاطئ أكثر من مجرد مكان للسباحة أو الجلوس على الرمال.

لماذا قد تثير الفكرة اهتمام النساء؟

في زمن أصبحت فيه كاميرا الهاتف جزءًا دائمًا من الحياة اليومية، لم تعد الخصوصية تعني فقط الابتعاد عن الأنظار، بل أصبحت تعني أيضًا معرفة أن الصور التي تلتقط في مكان ما لن تتحول بسهولة إلى محتوى متداول على الإنترنت.

ولهذا، فإن منع التصوير داخل الشاطئ قد يكون من أكثر عناصر التجربة جذبًا للانتباه.

فبدل أن تقضي المرأة وقتها وهي تفكر في زاوية الكاميرا أو الأشخاص المحيطين بها، يمكنها الاسترخاء والسباحة وممارسة الأنشطة بحرية أكبر، ضمن مساحة صُمّمت أصلًا لتكون بعيدة عن التصوير والمراقبة البصرية من الخارج.

وهذه الفكرة تعكس تحولًا في مفهوم الأماكن الترفيهية؛ إذ لم تعد التجربة مرتبطة بالموقع والمرافق فقط، وإنما أصبحت الخصوصية والأمان جزءًا من المنتج نفسه.

من شاطئ إلى مساحة حريّة

قد يبدو الأمر للوهلة الأولى مجرد افتتاح شاطئ مخصص للنساء، لكن التفاصيل المحيطة بالتجربة تحمل دلالة أكبر.

فوجود طاقم نسائي، ومنع التصوير، وإحاطة المنطقة بسياج، وتوفير خدمات إنقاذ وأمن نسائية، كلها عناصر تهدف إلى خلق بيئة تشعر فيها الزائرة بأنّها تستطيع أن تكون على طبيعتها بعيدًا عن الضغوط التي قد ترافقها في الأماكن العامة. وهنا يصبح الشاطئ أكثر من مساحة للرمال والمياه.

إنّه مساحة للحرية الشخصية، حيث تتحول الخصوصية من ميزة إضافية إلى أولوية في تصميم التجربة نفسها.

دبي توسع خيارات الشواطئ النسائية

ولا تبدأ تجربة دبي مع الشواطئ المخصصة للنساء من الصفر، إذ توجد في المدينة مساحات أخرى موجهة للنساء، من بينها نادي دبي للسيدات، فيما كان شاطئ الممزر يوفر في السابق أيامًا مخصصة للنساء والأطفال.

لكن التجربة الجديدة تلفت الأنظار لأنها تقدم مفهومًا أكثر شمولًا: شاطئ نسائي مخصص مع قواعد واضحة للخصوصية وطاقم نسائي وخدمات مرتبطة بالأمان.

ومع تزايد الاهتمام عالميًا بتصميم الأماكن العامة بما يتناسب مع احتياجات فئات مختلفة من المجتمع، تبدو تجربة دبي مثالًا على كيف يمكن لتفاصيل بسيطة، مثل منع التصوير أو توفير طاقم من النساء، أن تغير طبيعة المكان بالكامل.

في النهاية، قد لا يكون السؤال الأهم هو: لماذا شاطئ للنساء فقط؟

بل ربما: ماذا يحدث عندما تصبح الخصوصية والأمان شرطًا أساسيًا لتصميم المكان؟

في حالة شاطئ الممزر، الإجابة تبدو واضحة: تتحول المساحة من مجرد شاطئ إلى مكان تشعر فيه النساء بأنهن قادرات على الاستمتاع بالبحر بحرية أكبر، ومن دون أن تكون الكاميرات والعيون المتطفلة جزءًا من التجربة.
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