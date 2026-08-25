الكشف عن اتفاق أمريكي إيراني بشأن وقف إطلاق النار ومضيق هرمز

ونقلت وكالة "ريا " عن المصادر قولها: "تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، ويتضمن حرية الملاحة في "، وذلك بعد محادثات مكثفة بوساطة عُمانية وباكستانية، في تطور دبلوماسي يعكس تحولاً في مسار الأزمة التي دخلت شهرها السابع.وأكدت المصادر أن الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه بوساطة عمانية وباكستانية بدعم من ، ينص على وقف كامل للعمليات العسكرية بين الجانبين، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وضمان حرية مرور السفن التجارية والنفطية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء آلية تنسيق أمني لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات مستقبلية.ويأتي هذا التطور بعد أن ، اليوم الثلاثاء، عن أمله في الإعلان قريبا عن ممر مؤقت للسفن في مضيق هرمز، يليه حل دائم للمسألة، مما يعكس تقدما في المحادثات التقنية بين الجانبين الإيراني والعماني.ومنذ 28 شباط 2026، شنت وإسرائيل ضربات على أهداف إيرانية، وردت بضربات مماثلة، وفي منتصف حزيران الماضي، وقعت طهران وواشنطن مذكرة تفاهم بشأن وقف العمليات القتالية، لكن بعد فترة تبادلا الضربات مجددا.