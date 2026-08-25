إيران: أمريكا ستهزم بحربها الاقتصادية وسيظهر نظام إقليمي جديد

وشدد قاليباف خلال لقائه رئيس في ، على أن "نظاما إقليميا جديدا آخذ في التكوين"، معتبرا أن الظروف الراهنة "حساسة وتاريخية" بالنسبة لإيران والعراق.وأشاد في هذا السياق بخروج قوات من ، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخي للحكومة والشعب العراقي"، معربا عن أمله في أن "يتحقق هذا الخروج بشكل كامل من بر العراق وجوه".وكان قاليباف قد أشار خلال زيارته إلى الأسبوع الماضي إلى أن العلاقات بين بغداد وطهران تتجه نحو ترسيخ "نظام إقليمي جديد" بعيدا عن التدخلات الأجنبية، معتبرا أن "المقاومة في العراق تمثل أحد عناصر قوة البلاد".