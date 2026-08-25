وفاة صانعة المحتوى الأمريكية "Mama-A" في حادث مروع

توفيت أليشيا راشينج، التي اشتهرت عبر منصة " " بلقب "Mama-A"، إثر حادث تصادم عنيف بين سيارتين في الأمريكية، أسفر كذلك عن وفاة جندي في سلاح مشاة يبلغ من العمر 20 عامًا.ووقع الحادث على أحد الطرق السريعة في مدينة مونتغومري، وفق ما أفادت به الشرطة المحلية، التي أوضحت أن التصادم أدى إلى وفاة راشينج والجندي، فيما نُقل شخص آخر كان برفقتها إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات وصفت بالطفيفة.ولا تزال السلطات تواصل تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، في وقت خلفت فيه الواقعة حالة من الصدمة بين متابعي صانعة المحتوى التي نجحت في بناء قاعدة جماهيرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.وكانت راشينج تحظى بمتابعة أكثر من نصف مليون شخص على «تيك توك»، وقدمت عبر حسابها محتوى عائليًا تناول جوانب من حياتها اليومية وتجربتها في تربية أطفالها الأربعة، وريلين وزوي وأيدان.وسرعان ما تحولت منصات التواصل إلى مساحة لتبادل رسائل الحزن والتعازي عقب انتشار خبر وفاتها، مع تركيز المتابعين على أطفالها الذين فقدوا والدتهم في حادث مفاجئ.وبعد رحيلها، أطلقت أسرتها حملة لجمع التبرعات بهدف مساندة الأطفال الأربعة وتأمين احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب مساعدة والدهم في تحمل مسؤوليات رعايتهم خلال المرحلة المقبلة.وأعادت الوفاة المفاجئة تسليط الضوء على التأثير الذي يتركه رحيل صناع المحتوى بعيدًا عن شاشات الهواتف، بعدما أصبح حضورهم جزءًا من الحياة اليومية لجمهور يتابع تفاصيلهم ويشاركهم مناسباتهم وتحولاتهم الشخصية.