عُمان وإيران تبحثان إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز

وبحسب العُمانية، جاء بحث المقترح عقب مشاورات بين وزيري خارجية البلدين، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل آلية تشغيل الممر أو نطاقه الجغرافي أو موعد بدء العمل به.وأوضحت الوكالة أن المفاوضات الفنية ستتواصل للتوصل إلى اتفاق بشأن الممر الملاحي والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وتنظيم حركة الملاحة والخدمات الأمنية.ولا يشير الإعلان إلى التوصل لاتفاق نهائي، إذ لا تزال الترتيبات التشغيلية والأمنية للممر محوراً للمفاوضات بين مسقط وطهران.