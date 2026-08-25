بزشكيان: إنهاء الحرب والحفاظ على وحدة الإيرانيين من أولويات حكومتي

وقال بزشكيان في تصريحات صحفية، ان "إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة من أولويات حكومتي"، مضيفا انه "أدرك الأعداء أنهم لا يستطيعون إخضاعنا عسكريا، لذلك ركزوا على إثارة القضايا الاجتماعية والسخط الاقتصادي".واكد بزشكيان: "لم يكن توقيع مذكرة التفاهم ناجما عن خوف أو استسلام، بل استنادا إلى المنطق والوعي".