على طريقة Fast & Furious.. لصوص يسرقون حمولة شاحنة أثناء سيرها في مصر

وأظهر الفيديو سيارة نقل صغيرة تقترب من مؤخرة الشاحنة وتلتصق بها أثناء سير المركبتين، قبل أن يصعد عدد من الأشخاص إلى السيارة ويفتحوا باب الشاحنة المتحركة للوصول إلى البضائع.وتمكن الأشخاص من نقل كمية من الحمولة إلى مركبتهم خلال فترة وجيزة، قبل أن يبتعدوا عن الشاحنة، في مشهد شبيه بمشاهد أفلام الأكشن وسباقات السيارات.وأثار المقطع تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات شبّهت طريقة تنفيذ السرقة بمشاهد من سلسلة أفلام Fast & Furious.