"إشارة معادية" للجارة الشمالية.. ترامب يأمر بخفض حجم التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية

وقال ، في بيان نشره عبر منصته، إن قراره يأتي استناداً إلى "علاقته الجيدة جداً" مع زعيم الشمالية ، مؤكداً أن لم تشكل، خلال فترة رئاسته، تهديداً للولايات المتحدة وكانت تتعامل معها باحترام.وأوضح أن التدريبات المشتركة مكلفة، وأن تتحمل جزءاً كبيراً من تكاليفها، مضيفاً أن الوقت كان قد فات لإلغائها بالكامل، لذلك وجّه بخفض حجمها بصورة كبيرة.وفي سياق متصل، كشف ترامب أنه سأل مؤخراً رئيس بشأن إمكانية انضمام بلاده إلى الجهود الأميركية لنزع السلاح النووي من ، مشيراً إلى أن الرد كان: "لا، شكراً!".