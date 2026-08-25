ترامب يصعد الضغوط على إيران وكندا وكارتلات المخدرات خلال 48 ساعة

وأعلنت الأميركية تدمير زورق منخفض الارتفاع في شرق ، الأحد، قالت إنه كان يُستخدم في عمليات تهريب ، ما أسفر عن مقتل شخصين وصفتهما بـ"إرهابيين من مهربي المخدرات".وتأتي الضربة ضمن عملية "الرمح الجنوبي"، التي أطلقتها عام 2025، ونفذت خلالها عشرات الضربات ضد زوارق يُشتبه باستخدامها في تهريب المخدرات في البحر وشرق المحيط الهادئ.وفي الملف الإيراني، أطلقت الأميركية ما وصفته بـ"عملية الاقتصادي"، بهدف تشديد عزل عن الاقتصاد العالمي، مستهدفة قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن.كما فرضت واشنطن عقوبات على أكثر من 60 كياناً وشخصاً وسفينة على خلفية أنشطة مرتبطة بتهريب النفط وشراء معدات لبرامج الصواريخ والأنشطة النووية، مع تحذير من مخاطر العقوبات الثانوية على الجهات التي تواصل التعامل مع .وفي الملف التجاري، انهارت المفاوضات بين واشنطن وأوتاوا، ما دفع إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على نحو 20 مليار دولار من السلع الكندية، تشمل منتجات غذائية وصناعية.في المقابل، هددت كندا بفرض رسوم انتقامية مماثلة، ما ينذر بتصعيد جديد في النزاع التجاري بين البلدين.