إسرائيل تستولي على آخر مقرات الأونروا في القدس

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية مصادرة المجمع وإحالته إلى بلدية ، التي تعتزم إقامة مركز تعليمي فيه، فيما أُخلي مئات الطلبة الفلسطينيين من الموقع.من جانبها، أدانت "الأونروا" الاقتحام، مؤكدة أن المركز منشأة تابعة للأمم المتحدة تتمتع بالحصانة بموجب القانون الدولي، ودعت إلى التحرك لحماية مقراتها وضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.