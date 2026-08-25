ترامب: إيران تشهد أزمة إنسانية هائلة ويجب وقفها فوراً

وقال ، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إن أعداداً كبيرة من أفراد القوات العسكرية الإيرانية لا يتقاضون رواتبهم، متهماً السلطات في بقتل محتجين بوتيرة وصفها بأنها غير مسبوقة.وأضاف أن عمليات القتل، بحسب قوله، لا تقتصر على المشاركين في الاحتجاجات، بل تطال أشخاصاً في أوقات لا يشاركون فيها بأي تحركات احتجاجية.ووصف الرئيس الأميركي الوضع في بأنه "أزمة إنسانية هائلة الأبعاد"، مطالباً بإنهائها فوراً.وتأتي تصريحات ترامب بعد إعلان ، الإثنين، فرض حزمة جديدة من العقوبات شملت 60 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بإيران، في إطار مساعي لتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.