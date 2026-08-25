واشنطن تستعد لإعادة دبلوماسييها إلى سفارات الشرق الأوسط

وحسب وثيقة داخلية للوزارة اطلعت عليها الصحيفة، فإن بعض الموظفين سيعودون إلى مراكزهم في وقت مبكر من هذا الأسبوع، إلى جانب البدء في تخفيف الإجراءات الطارئة التي فرضت على البعثات الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة.وكانت الوزارة قد أمرت في اب الماضي السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط بإعداد خطط لتقليل العمليات، في ظل توقعات بفترة طويلة من انخفاض أعداد الموظفين، مع استمرار الحرب وعدم اليقين بشأن عودة الدبلوماسيين الذين تم إجلاؤهم، حيث بدأ الانسحاب بعد إطلاق وإسرائيل حملتهما العسكرية ضد في 28 فبراير، ومع تصاعد الصراع وتهديد المنشآت الدبلوماسية بالصواريخ والمسيرات، أمرت بإجلاء الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من بعثاتها في والعراق والأردن وقطر والسعودية والإمارات.وجاءت هذه التطورات في وقت لا تزال فيه التوترات بين واشنطن وطهران دون حل، حيث فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات إضافية مرتبطة بالنشاط العسكري الإيراني وصادرات النفط، في حين أكد وزير الحرب بيت هيغسيث أن واشنطن لم تستبعد شن مزيد من الضربات العسكرية حول إيران أو ، الذي لا يزال نقطة احتكاك رئيسية، حيث قال الرئيس إنه لا توجد مفاوضات مجدولة مع إيران، وإن الحصار البحري الأمريكي لا يزال ساريا، في ظل تعثر الجهود للتوصل إلى ترتيب دائم بشأن الممر المائي الاستراتيجي.