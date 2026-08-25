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واشنطن تستعد لإعادة دبلوماسييها إلى سفارات الشرق الأوسط
دوليات
2026-08-25 | 07:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
110 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
كشفت صحيفة "
نيويورك
تايمز"، أن
وزارة الخارجية الأمريكية
تستعد لإعادة الدبلوماسيين إلى سفاراتها في الشرق الأوسط، والذين تم إجلاؤهم قبل وأثناء الحرب مع
إيران
.
وحسب وثيقة داخلية للوزارة اطلعت عليها الصحيفة، فإن بعض الموظفين سيعودون إلى مراكزهم في وقت مبكر من هذا الأسبوع، إلى جانب البدء في تخفيف الإجراءات الطارئة التي فرضت على البعثات الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة.
وكانت الوزارة قد أمرت في اب الماضي السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط بإعداد خطط لتقليل العمليات، في ظل توقعات بفترة طويلة من انخفاض أعداد الموظفين، مع استمرار الحرب وعدم اليقين بشأن عودة الدبلوماسيين الذين تم إجلاؤهم، حيث بدأ الانسحاب بعد إطلاق
الولايات المتحدة
وإسرائيل حملتهما العسكرية ضد
إيران
في 28 فبراير، ومع تصاعد الصراع وتهديد المنشآت الدبلوماسية بالصواريخ والمسيرات، أمرت
واشنطن
بإجلاء الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من بعثاتها في
البحرين
والعراق والأردن وقطر والسعودية والإمارات.
وجاءت هذه التطورات في وقت لا تزال فيه التوترات بين واشنطن وطهران دون حل، حيث فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات إضافية مرتبطة بالنشاط العسكري الإيراني وصادرات النفط، في حين أكد وزير الحرب بيت هيغسيث أن واشنطن لم تستبعد شن مزيد من الضربات العسكرية حول إيران أو
مضيق هرمز
، الذي لا يزال نقطة احتكاك رئيسية، حيث قال الرئيس
ترامب
إنه لا توجد مفاوضات مجدولة مع إيران، وإن الحصار البحري الأمريكي لا يزال ساريا، في ظل تعثر الجهود للتوصل إلى ترتيب دائم بشأن الممر المائي الاستراتيجي.
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