فتح تحقيق في فيديو إيراني يهدد أحد أفراد عائلة ترامب

وقال المتحدث باسم الجهاز نيت هيرينغ إن "عناصر يحققون في أي محتوى قد يشكل تهديدا للأشخاص الخاضعين لحمايتها"، مشيرا إلى أن "الجهاز لا يعلق على تفاصيل الإجراءات الأمنية أو المعلومات الاستخباراتية".ويبدأ الفيديو، الذي تبلغ مدته نحو ثلاث دقائق، بعبارة باللغة تسأل: "أين نقتل ؟"، كما يعرض رسوما تحدد مواقع عامة يُعرف أن نجل الرئيس يقضي وقتا فيها، من بينها برج في .وبحسب مصدر في أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية نقلت عنه "CNN"، يندرج الفيديو ضمن حملة من المقاطع المنسوبة إلى جهات إيرانية، تستهدف ترامب وأفراد عائلته، وتتضمن تهديدات وتفاصيل عن تحركاتهم ومقترحات لاستهدافهم.وجاء نشر المقطع عقب تهديدات سابقة طالت الرئيس ترامب والسيدة الأولى ، وبعد مقتل المرشد الإيراني السابق وعدد من أفراد عائلته، وفق الرواية الواردة في التقرير.وكان ترامب قد تحدث في تموز عن تهديدات إيرانية تستهدفه، قائلا إنه مدرج على "أي قائمة"، وإنه لا يعلم إلى متى سيستمر في الإفلات من الخطر.وذكرت القناة أن "ترامب غادر سرا خلال قمة لحلف شمال الأطلسي " " على متن طائرة عسكرية بديلة، في إطار إجراء أمني احترازي، بعدما تلقت السلطات معلومات عن تهديد محتمل باستخدام صاروخ محمول على الكتف".