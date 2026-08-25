تسلا ترفع بشكل أسعار سيارات "سايبرترك"

وقد رفعت سعر الطراز ثنائي المحرك والدفع الفاخر بمقدار 5 آلاف دولار لكل منهما، ليصل سعر الأول إلى 74,990 دولارا، والثاني إلى 84,990 دولاراً، وفقاً لما أظهرته تحديثات على موقع الشركة الإلكتروني.وتأتي هذه الزيادة في الأسعار في وقت تواجه فيه "تسلا" تحديات في سوق السيارات الكهربائية، وسط منافسة متزايدة وتقلبات في تكاليف الإنتاج، دون أن تكشف الشركة عن الأسباب المحددة لهذه الزيادة، التي قد تؤثر على طلب المستهلكين على هذا الطراز الذي يحظى باهتمام واسع منذ إطلاقه.