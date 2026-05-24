إيران تؤكد ضرورة الإفراج عن "أصول مجمدة" في بداية التفاهم
المزيد
بسعر أقل وتقنيات متقدمة.. سيارة صينية تنافس رولز رويس
عالم السيارات
2026-05-24 | 13:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
154 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
تتجه صناعة السيارات الفاخرة إلى منافسة جديدة تقودها
الصين
، حيث كشفت شركات محلية عن سيارة السيدان الفاخرة "Maextro S800" التي تسعى إلى محاكاة رموز الفخامة الأوروبية مثل رولز
رويس
ومرسيدس مايباخ، لكن عبر استراتيجية مختلفة تعتمد على
التكنولوجيا المتقدمة
والسعر الأقل.
ويأتي هذا الطرح في وقت تتسارع فيه قدرات
الصين
لتوسيع نفوذها في سوق السيارات الكهربائية عالميًا بعد هيمنتها على فئة السيارات منخفضة التكلفة، بحسب صحيفة "وول
ستريت جورنال
".
وذكرت الصحيفة أن السيارة تُصنع في مدينة خفي الصينية عبر منظومة إنتاج تعتمد على أكثر من ألف روبوت صناعي، مع دمج واسع لتقنيات شركة
هواوي
في أنظمة التشغيل والقيادة الذاتية والترفيه.
وتقول الشركات المطورة إن الهدف ليس تقليد الفخامة الأوروبية التقليدية بقدر ما هو إعادة تعريفها عبر دمج البرمجيات والذكاء الاصطناعي داخل تجربة القيادة، بحيث تصبح السيارة أقرب إلى منصة رقمية متكاملة منها إلى وسيلة نقل تقليدية.
ويبلغ طول السيارة نحو 18 قدمًا، وتأتي بتصميم ثنائي اللون ومقصورة داخلية مكسوة بالجلد الفاخر، إلى جانب شاشة خلفية ضخمة بقياس 40 إنشًا ونظام صوتي يضم نحو 40 مكبر صوت، كما توفر مقاعد خلفية قابلة للإمالة بالكامل مع خاصية التدليك وسقفًا مزينًا بإضاءة تحاكي السماء المرصعة بالنجوم، في محاولة واضحة لتقديم تجربة تنافس سيارات الفئة الأعلى في أوروبا.
وتبدأ أسعار السيارة من نحو 104 آلاف دولار، بينما تصل النسخ الأعلى تجهيزًا إلى حوالي 173 ألف دولار، أي ما يقارب نصف سعر سيارات
مرسيدس مايباخ
الأساسية وجزءًا بسيطًا من تكلفة رولز
رويس
في الأسواق الأمريكية.
ويقول محللون إن هذه الفجوة السعرية تمثل عنصر جذب رئيسيًا في استراتيجية الشركات الصينية لدخول قطاع السيارات فائقة الفخامة.
ورغم هذا التقدم، لا تزال السيارة في مرحلة التنافس المباشر مع المعايير الأوروبية من حيث جودة القيادة ونعومتها، حيث يقر بعض مسؤولي الشركة بأن التجربة لا تزال قيد التطوير، لكن أكثر من 17 ألف سيارة تم تسليمها خلال عام واحد فقط من إطلاقها، في مؤشر على تنامي الطلب المحلي، بينما تدرس الشركة التوسع إلى أسواق خارج الصين في المستقبل، رغم القيود الجيوسياسية المفروضة على بعض منتجات التكنولوجيا الصينية، وفقًا للصحيفة.
