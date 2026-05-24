بسعر أقل وتقنيات متقدمة.. سيارة صينية تنافس رولز رويس

ويأتي هذا الطرح في وقت تتسارع فيه قدرات لتوسيع نفوذها في سوق السيارات الكهربائية عالميًا بعد هيمنتها على فئة السيارات منخفضة التكلفة، بحسب صحيفة "وول ".وذكرت الصحيفة أن السيارة تُصنع في مدينة خفي الصينية عبر منظومة إنتاج تعتمد على أكثر من ألف روبوت صناعي، مع دمج واسع لتقنيات شركة في أنظمة التشغيل والقيادة الذاتية والترفيه.وتقول الشركات المطورة إن الهدف ليس تقليد الفخامة الأوروبية التقليدية بقدر ما هو إعادة تعريفها عبر دمج البرمجيات والذكاء الاصطناعي داخل تجربة القيادة، بحيث تصبح السيارة أقرب إلى منصة رقمية متكاملة منها إلى وسيلة نقل تقليدية.ويبلغ طول السيارة نحو 18 قدمًا، وتأتي بتصميم ثنائي اللون ومقصورة داخلية مكسوة بالجلد الفاخر، إلى جانب شاشة خلفية ضخمة بقياس 40 إنشًا ونظام صوتي يضم نحو 40 مكبر صوت، كما توفر مقاعد خلفية قابلة للإمالة بالكامل مع خاصية التدليك وسقفًا مزينًا بإضاءة تحاكي السماء المرصعة بالنجوم، في محاولة واضحة لتقديم تجربة تنافس سيارات الفئة الأعلى في أوروبا.وتبدأ أسعار السيارة من نحو 104 آلاف دولار، بينما تصل النسخ الأعلى تجهيزًا إلى حوالي 173 ألف دولار، أي ما يقارب نصف سعر سيارات الأساسية وجزءًا بسيطًا من تكلفة رولز في الأسواق الأمريكية.ويقول محللون إن هذه الفجوة السعرية تمثل عنصر جذب رئيسيًا في استراتيجية الشركات الصينية لدخول قطاع السيارات فائقة الفخامة.ورغم هذا التقدم، لا تزال السيارة في مرحلة التنافس المباشر مع المعايير الأوروبية من حيث جودة القيادة ونعومتها، حيث يقر بعض مسؤولي الشركة بأن التجربة لا تزال قيد التطوير، لكن أكثر من 17 ألف سيارة تم تسليمها خلال عام واحد فقط من إطلاقها، في مؤشر على تنامي الطلب المحلي، بينما تدرس الشركة التوسع إلى أسواق خارج الصين في المستقبل، رغم القيود الجيوسياسية المفروضة على بعض منتجات التكنولوجيا الصينية، وفقًا للصحيفة.