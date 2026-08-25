الخارجية الصينية ردا على تهديدات واشنطن: تعاوننا مع إيران يتم وفق القانون الدولي

وقالت الخارجية الصينية في بيان تابعته ، ان "تعاوننا مع يتم وفق القانون الدولي"، مجددة "المعارضة للعقوبات أحادية الجانب من ضد إيران".وأضاف ان "الضغط الأمريكي الأقصى ضد إيران والعقوبات الاقتصادية ليست الحل بل ستؤدي فقط إلى التصعيد وخطر اتساع رقعة الصراع"، مشددا على "ضرورة أن تنصب الجهود على التهدئة والعودة إلى الحوار والتفاوض في أسرع وقت ممكن بين إيران والولايات المتحدة".