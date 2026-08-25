استدعاء توم باراك بعد تصريحاته حول إسرائيل

وكتبت لومر في منشور لها على منصة "إكس" مساء الاثنين أن "استدعاء يأتي "بعد أن تسبب في أزمة دولية نهاية الأسبوع الماضي، وكاد أن يُشعل حربا إقليمية بين وتركيا وسوريا باتهامه إسرائيل زورا باحتلال مرتفعات الجولان بشكل غير قانوني".ونقلت لومر عن مصدر في الخارجية الأمريكية قوله لها حول باراك: "نريده رحيله بشدة، لدرجة أننا قد نستعين بشركة نقل لتوضيب أمتعته".وأشارت الصحفية إلى أن باراك "قد لا يتمكن من العودة إلى "، وأضافت: "ليس لنا إلا أن نأمل بأن نكون محظوظين إلى هذا الحد. إن شاء الله".وفي وقت سابق وصفت لومر باراك بأنه "أسوأ سفير رشحه الرئيس "، معتبرة أن عليه بسبب ما وصفته بـ"افتقاره إلى فهم السياسة الخارجية الأمريكية".وكان باراك الذي يشغل منصب المبعوث الأمريكي إلى فضلا عن منصب السفير لدى تركيا، قال يوم الجمعة الماضي في مقابلة صحفية إن إسرائيل "لا تزال تحتل الجولان السوري خلافا لقرارات والنظام الدولي الذي نص على أن الجولان ملك لسوريا".وبعد أن أثار تصريحه موجة من الانتقادات ودعوات لإقالته في ، تراجع باراك عن كلامه، مؤكدا أن ما قاله كان وصفا للوضع التاريخي للمنطقة، "وليس تأييدا لموقف الأمم المتحدة" بشأن الجولان، وأضاف "حددت سياسة الولايات المتحدة بشأن الجولان من جانب الرئيس ترامب في عام 2019، ولم تتغير".يذكر أن إسرائيل استولت على مرتفعات الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، وضمتها عام 1981.وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المنطقة أرضا محتلة، ولا تعترف بضم إسرائيل لها.وفي 2019 اعترف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على المنطقة في تراجع عن عقود من السياسة الأمريكية.