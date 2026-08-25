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سياسي إسرائيلي عن سارة نتنياهو: مدمنة كحول عنيفة وعنصرية
دوليات
2026-08-25 | 01:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
153 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
شن موشيه ريدمان، أحد قادة الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية وحكومة نتنياهو، هجوما لاذعا على زوجة
رئيس الوزراء
سارة ونجله يائير، في إطار قضية الأمن والحماية التي طرحها
غادي آيزنكوت
.
فقد هاجم ريدمان، الذي انتخب مؤخرا في المركز التاسع على قائمة الحزب الديمقراطي المعارض للكنيست،
سارة نتنياهو
وكتب عنها: "مدمنة كحول عنيفة وعنصرية، ومجرمة مدانة، تتلقى حماية من
جهاز الأمن العام
(الشاباك) مدى الحياة بملايين الشواقل سنويا على حسابنا".
وكان ريدمان يشير إلى إدانتها عام 2019، كجزء من صفقة إقرار بالذنب بتهمة تلقي رشوة مع استغلال خطأ شخص آخر عمدا. وكجزء من الاتفاق، اعترفت بوقائع لائحة الاتهام المعدلة.
كما هاجم نجل نتنياهو، يائير، واصفا إياه بأنه "وغد عاطل عن العمل، ينشر السم ويستغل الطعام المجاني".
وجاءت هذه التصريحات في سياق انتقاده لقضية الأمن والحماية الشخصية التي طرحها
رئيس الأركان
السابق
غادي آيزنكوت
.
وكتب ريدمان أن آيزنكوت "لا يحصل على حماية رغم التهديدات التي تحدق بحياته".
وأضاف: "رئيس
ديوان
سابق، أب مكلوم، مرشح لرئاسة الوزراء، يواجه تهديدات حقيقية لحياته، لا يستحق الحماية!".
وختم قائلا: "إن
إسرائيل
في العام 2026، نهاية عهد نتنياهو، تضيع وقتها في محاولة للحفاظ على صورتها".
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