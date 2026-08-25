الشرع: سوريا تمزق صفحة من ماضيها الأليم

وقال الشرع إن " تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم، لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء"، في كلمة مصورة مقتضبة بثتها وسائل الإعلام الرسمية.يأتي ذلك غداة إعلان إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشددة، في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين.وقال الأميركي سكوت بيسنت في بيان إن هذا الإجراء الذي يأتي بعد نحو سنتين من سقوط حكم الرئيس السابق في 2024، "سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي" فيها.وشدد بيسنت في البيان على أن " تلتزم وعد بإتاحة فرصة أمام الشعب السوري للوصول إلى أمور عظيمة".لكن الوزارة شددت على أن إزالة القيود عن سوريا "لا تبدل موقف الخزانة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب العالمي، والتزامها محاسبة الجهات السيئة في سوريا".وكانت أعلنت في يوليو في البداية نيتها رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وجاءت هذه الخطوة بينما التقى الشرع على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في .وقال وزير الخارجية الأميركي إن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب منحت السوريين "مسارا نحو الازدهار".وقال في بيان إن الخطوة "تزيل آخر العوائق الكبرى أمام استثمارات القطاع الخاص في سوريا، وتساهم في تعافي الاقتصاد السوري وإعادة دمجه في الاقتصاد العالمي".