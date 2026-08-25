أزمة وقود تضرب إيران.. طوابير امام المحطات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
11:00 AM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول موجة مطرية رعدية في العراق مع نهاية آب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-574082-639232509396882195.jpg
أزمة وقود تضرب إيران.. طوابير امام المحطات
دوليات
2026-08-25 | 06:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
297 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
تشهد محطات الوقود في
طهران
طوابير طويلة مع تفاقم نقص البنزين، في مؤشر على الضغوط المتزايدة التي تواجه الاقتصاد الإيراني، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
وقالت منظمة تحسين استهلاك
الطاقة الإيرانية
إن البلاد تواجه عجزا يوميا يبلغ نحو 15 مليون لتر، مقابل طلب يصل إلى 135 مليون لتر يوميا.
وذكرت الصحيفة أن "الحصار البحري الأميركي المفروض منذ 14 تموز قلص بشدة قدرة
طهران
على تأمين الوقود"، فيما أدت الضربات الأميركية والإسرائيلية إلى تضرر جزء من قدراتها التكريرية.
ونقلت عن عامل في محطة وقود بطهران قوله إن بعض المواطنين يسارعون إلى تعبئة سياراتهم قبل نفاد الوقود خشية تجدد الحرب أو ارتفاع الأسعار، في ظل تحديد الكمية بنحو 20 لترا لكل سيارة.
ويأتي الإقبال على محطات الوقود في وقت أعلنت فيه
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
حملة جديدة وصفتها بأنها "حرب اقتصادية" ضد طهران.
ضغوط الأسعار والدعم
وتقول الحكومة الإيرانية إن "نظام دعم الوقود، الذي يوفر البنزين بأسعار منخفضة، لم يعد قابلا للاستمرار في ظل ارتفاع التضخم واضطراب الإمدادات، بعدما لجأت خلال الأشهر الماضية إلى الاحتياطيات الاستراتيجية لتلبية الطلب".
وقال الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
إن "بيع البنزين بأقل من سعر السوق يفرض ضغوطا كبيرة على الموارد الحكومية المخصصة لدعم الغذاء والعمال".
وقال
رئيس مكتب
بزشكيان محسن حاجي ميرزائي إن "الحكومة تعتزم خفض حصص البنزين، لكنه أكد عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن الأسعار"، مشيرا إلى "وجود مخاوف بشأن تداعيات أي تغيير في سياسة التسعير".
وتأتي هذه المناقشات مع هبوط
الريال
الإيراني إلى نحو مليوني ريال مقابل الدولار واقتراب التضخم السنوي من 90 بالمئة. ويبلغ تضخم أسعار الغذاء نحو 130 بالمئة.
معارضة رفع الأسعار
في المقابل، قالت عضو هيئة رئاسة
مجلس الشورى الإيراني
سمية رفيعي، إن البرلمان يعارض بشكل عام أي زيادة في أسعار البنزين، مؤكدة أنه لم يتم حتى الآن اعتماد خطة نهائية بشأن الوقود.
وأضافت رفيعي يحسب
وكالة الأنباء
"إسنا" أن المواطنين "لا ينبغي أن يدفعوا ثمن المشكلات القائمة"، مشيرة إلى أن
إيران
تواجه عدم كفاية في إنتاج الوقود مقارنة بحجم الاستهلاك.
ويأتي موقف البرلمان في وقت تظل فيه زيادة أسعار البنزين قضية شديدة الحساسية في إيران. وكانت السلطات قد أوقفت هذا الشهر مشروعا تجريبيا لرفع الأسعار في محافظة
كرمان
بعد ساعات من تطبيقه، فيما تعيد خطط زيادة الأسعار إلى الأذهان احتجاجات عام 2019 التي اندلعت بعد رفع مفاجئ لأسعار الوقود.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
طوابير طويلة أمام المحطات.. هل عادت أزمة الوقود إلى بغداد والمحافظات؟
04:39 | 2026-08-19
بين وعود الاكتفاء الذاتي وواقع الطوابير أمام المحطات.. ما أسباب تفاقم أزمة البنزين في العراق؟
05:33 | 2026-06-03
بسبب بنزيما.. أزمة جديدة تضرب نادي الهلال السعودي
02:55 | 2026-07-23
أزمة مالية تضرب النصر السعودي
10:49 | 2026-07-13
ازمة
ايران
إدارة الرئيس الأميركي
مجلس الشورى الإيراني
الطاقة الإيرانية
الطاقة الإيراني
السومرية نيوز
مسعود بزشكيان
وكالة الأنباء
دونالد ترامب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد زواجها.. جورجينا تتخذ قرارا بشأن أطفال رونالدو
رياضة
32.33%
11:58 | 2026-08-23
بعد زواجها.. جورجينا تتخذ قرارا بشأن أطفال رونالدو
11:58 | 2026-08-23
تصريح برلماني بشأن توزيع رواتب الموظفين
محليات
25.28%
11:11 | 2026-08-23
تصريح برلماني بشأن توزيع رواتب الموظفين
11:11 | 2026-08-23
أول موجة مطرية رعدية في العراق مع نهاية آب
محليات
21.97%
02:22 | 2026-08-25
أول موجة مطرية رعدية في العراق مع نهاية آب
02:22 | 2026-08-25
قرار بتغيير اسم "جرف النصر"
محليات
20.42%
12:33 | 2026-08-24
قرار بتغيير اسم "جرف النصر"
12:33 | 2026-08-24
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الزعفرانية في بغداد - الحلقة ١٠٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-25
ناس وناس
الزعفرانية في بغداد - الحلقة ١٠٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-24
Live Talk
المحتوى الطبي بين المعلومة الصحيحة والمسؤولية - الحلقة ٩٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-24
Live Talk
المحتوى الطبي بين المعلومة الصحيحة والمسؤولية - الحلقة ٩٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-24
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تفعل؟ 24-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-24
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تفعل؟ 24-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-24
طل الصباح
الابراج - مقوله عجبتني 24-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-24
طل الصباح
الابراج - مقوله عجبتني 24-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-24
عشرين
حكومة الزيدي والمئوية الاولى! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-23
عشرين
حكومة الزيدي والمئوية الاولى! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-23
استديو Noon
سجى نون 23-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-23
استديو Noon
سجى نون 23-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-23
علناً
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
علناً
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-20
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الزعفرانية في بغداد - الحلقة ١٠٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-25
ناس وناس
الزعفرانية في بغداد - الحلقة ١٠٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-24
Live Talk
المحتوى الطبي بين المعلومة الصحيحة والمسؤولية - الحلقة ٩٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-24
Live Talk
المحتوى الطبي بين المعلومة الصحيحة والمسؤولية - الحلقة ٩٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-24
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تفعل؟ 24-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-24
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تفعل؟ 24-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-24
طل الصباح
الابراج - مقوله عجبتني 24-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-24
طل الصباح
الابراج - مقوله عجبتني 24-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-24
عشرين
حكومة الزيدي والمئوية الاولى! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-23
عشرين
حكومة الزيدي والمئوية الاولى! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-23
استديو Noon
سجى نون 23-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-23
استديو Noon
سجى نون 23-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-23
علناً
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
علناً
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-20
اخترنا لك
البيت الأبيض: لا محادثات قائمة أو مجدولة مع إيران
10:12 | 2026-08-25
على طريقة Fast & Furious.. لصوص يسرقون حمولة شاحنة أثناء سيرها في مصر
09:59 | 2026-08-25
إسرائيل تستولي على آخر مقرات الأونروا في القدس
09:53 | 2026-08-25
"إشارة معادية" للجارة الشمالية.. ترامب يأمر بخفض حجم التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية
09:51 | 2026-08-25
ترامب: إيران تشهد أزمة إنسانية هائلة ويجب وقفها فوراً
09:23 | 2026-08-25
ترامب يصعد الضغوط على إيران وكندا وكارتلات المخدرات خلال 48 ساعة
09:20 | 2026-08-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.