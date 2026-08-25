البيت الأبيض: لا محادثات قائمة أو مجدولة مع إيران

وقال المسؤول إن الحصار البحري المفروض على "قائم بقوة وفاعلية".وأشار إلى أن مفتوح أمام الملاحة، وأن الألغام البحرية في المنطقة أزيلت.وتأتي التصريحات في ظل استمرار التصعيد بين وطهران، بعد أن أكدت في وقت سابق عدم وجود مفاوضات مباشرة مع إيران.